Team Lead в команду IAM

Мы в поисках Тим Лида в команду сервисов авторизации и аутентификации.

Команда Cloud IAM – это молодая команда, отпочковавшаяся из облака в выделенное направление. Сейчас в команде два Go-разработчика, один Frontend-разработчик, 1 UX-дизайнер и Product manager. Команда целиком отвечает за API, панель управления, базу знаний и всё остальное, что требуется для создания хорошего продукта.

Что мы не делаем сами: инфраструктуру для деплоя наших сервисов — используем готовую платформу, собранную командой SRE. Не затаскиваем поддержку нашего сервиса во все остальные — показываем и рассказываем командам, как с ним работать и максимально облегчаем процесс.

Сервис авторизации — это сердце не только облака, но и других продуктов компании. Поэтому требования к качеству и доступности сервиса достаточно высокие.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.