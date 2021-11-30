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Финансы и юриспруденция

Главный бухгалтер

Обязанности:

  • Организация работы и управление отделом бухгалтерии (15 человек), распределение функционала, контроль работы сотрудников;

  • Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями Законодательства;

  • Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

  • Взаимодействие с контролирующими органами;

  • Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности;

  • Согласование договоров, в части соответствия налоговому законодательству и корректности первичных документов;

  • Автоматизации бизнес-процессов в части бухгалтерского и налогового учета, подготовка технических заданий для IT-специалистов, тестирование произведенных доработок.

Требования:

  • Высшее профессиональное образование;

  • Опыт работы главным бухгалтером от 5-и лет;

  • Знание всех участков бухгалтерского и налогового учета;

  • Знание нормативно-правовых документов;

  • Прохождение выездных и камеральных налоговых проверок;

  • Опыт управление командой от 10 человек;

  • Успешный опыт прохождения аудиторских проверок компанией из Большой четверки;

  • Знание программ 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП, Диадок, Консультант-плюс;

  • Опыт работы в IT/Телеком отрасли может быть вашим преимуществом.

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Обязанности:

  • Организация работы и управление отделом бухгалтерии (15 человек), распределение функционала, контроль работы сотрудников;

  • Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями Законодательства;

  • Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

  • Взаимодействие с контролирующими органами;

  • Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности;

  • Согласование договоров, в части соответствия налоговому законодательству и корректности первичных документов;

  • Автоматизации бизнес-процессов в части бухгалтерского и налогового учета, подготовка технических заданий для IT-специалистов, тестирование произведенных доработок.

Требования:

  • Высшее профессиональное образование;

  • Опыт работы главным бухгалтером от 5-и лет;

  • Знание всех участков бухгалтерского и налогового учета;

  • Знание нормативно-правовых документов;

  • Прохождение выездных и камеральных налоговых проверок;

  • Опыт управление командой от 10 человек;

  • Успешный опыт прохождения аудиторских проверок компанией из Большой четверки;

  • Знание программ 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП, Диадок, Консультант-плюс;

  • Опыт работы в IT/Телеком отрасли может быть вашим преимуществом.

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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