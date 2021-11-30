Главный бухгалтер
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Организация работы и управление отделом бухгалтерии (15 человек), распределение функционала, контроль работы сотрудников;
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Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями Законодательства;
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Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;
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Взаимодействие с контролирующими органами;
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Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности;
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Согласование договоров, в части соответствия налоговому законодательству и корректности первичных документов;
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Автоматизации бизнес-процессов в части бухгалтерского и налогового учета, подготовка технических заданий для IT-специалистов, тестирование произведенных доработок.
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Высшее профессиональное образование;
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Опыт работы главным бухгалтером от 5-и лет;
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Знание всех участков бухгалтерского и налогового учета;
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Знание нормативно-правовых документов;
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Прохождение выездных и камеральных налоговых проверок;
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Опыт управление командой от 10 человек;
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Успешный опыт прохождения аудиторских проверок компанией из Большой четверки;
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Знание программ 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП, Диадок, Консультант-плюс;
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Опыт работы в IT/Телеком отрасли может быть вашим преимуществом.
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
-
Организация работы и управление отделом бухгалтерии (15 человек), распределение функционала, контроль работы сотрудников;
-
Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями Законодательства;
-
Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;
-
Взаимодействие с контролирующими органами;
-
Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности;
-
Согласование договоров, в части соответствия налоговому законодательству и корректности первичных документов;
-
Автоматизации бизнес-процессов в части бухгалтерского и налогового учета, подготовка технических заданий для IT-специалистов, тестирование произведенных доработок.
-
Высшее профессиональное образование;
-
Опыт работы главным бухгалтером от 5-и лет;
-
Знание всех участков бухгалтерского и налогового учета;
-
Знание нормативно-правовых документов;
-
Прохождение выездных и камеральных налоговых проверок;
-
Опыт управление командой от 10 человек;
-
Успешный опыт прохождения аудиторских проверок компанией из Большой четверки;
-
Знание программ 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП, Диадок, Консультант-плюс;
-
Опыт работы в IT/Телеком отрасли может быть вашим преимуществом.
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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