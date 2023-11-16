Project manager

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы занимаемся разработкой современных программно-аппаратных средств для промышленного применения, как в стандартных отраслевых исполнениях, так и носящих уникальных характер.
Наша команда - это стартап внутри компании и практически никто из коллег в других командах не понимает, что мы делаем, поэтому мы не стесняемся рассказывать о своих успехах.
Мы точно подружимся, если - вы любите технически сложные проекты и знаете как их "готовить" - вы ждете новое "железо" больше, чем подарок на новый год - для вас слова: UART, altium, EEPROM, SDK, GERBER, State machine - не просто набор звуков
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Управлять полным циклом разработки и производства продукта от идеи до запуска, сопровождать массовое производство
- Планировать реализацию проекта, разработку и согласование целей, этапов и контрольных точек проекта
- Участвовать в определении, формализации и реализации проектных/продуктовых требований
- Вести внешнюю и внутреннюю документацию по проектам, в том числе календарные и ресурсные планы, карты рисков, бюджета, бизнес/технических требований
- Контролировать и фиксировать внесения изменений, оценку их влияния на ход проекта
- Управлять командой проекта, заниматься постановкой задач, контролировать выполнение задач в срок
- Организовывать и регулировать взаимодействие/коммуникации исполнителей в процессе реализации проекта
- План-факторный анализ выполнения проектов
Мы ожидаем
- Понимание специфики разработки встроенного и низкоуровневого программного обеспечения
- Понимание специфики разработки аппаратных средств высокого уровня сложности
- Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше
- Знания процесса производства электронного оборудования
- Самостоятельность, умение находить решение проблем, аналитический склад ума, внимательность, нацеленность на результат (особенно мы любим способность взвешенно принимать решения и аргументировать свой выбор)
Знание систем/программ
- Базовые навыки работы с Jira, MS office и тд
- Знания современных технологий и средств разработки программно-аппаратных комплексов
- Знания в области разработки и производства конструктива
- Опыт в построении производственного флоу адаптированного под особенности продукта
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
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