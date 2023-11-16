Project manager

Мы занимаемся разработкой современных программно-аппаратных средств для промышленного применения, как в стандартных отраслевых исполнениях, так и носящих уникальных характер.

Наша команда - это стартап внутри компании и практически никто из коллег в других командах не понимает, что мы делаем, поэтому мы не стесняемся рассказывать о своих успехах.

Мы точно подружимся, если - вы любите технически сложные проекты и знаете как их "готовить" - вы ждете новое "железо" больше, чем подарок на новый год - для вас слова: UART, altium, EEPROM, SDK, GERBER, State machine - не просто набор звуков