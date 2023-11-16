Управление продуктами

Project manager

Мы занимаемся разработкой современных программно-аппаратных средств для промышленного применения, как в стандартных отраслевых исполнениях, так и носящих уникальных характер.

Наша команда - это стартап внутри компании и практически никто из коллег в других командах не понимает, что мы делаем, поэтому мы не стесняемся рассказывать о своих успехах.

Мы точно подружимся, если - вы любите технически сложные проекты и знаете как их "готовить" - вы ждете новое "железо" больше, чем подарок на новый год - для вас слова: UART, altium, EEPROM, SDK, GERBER, State machine - не просто набор звуков

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы занимаемся разработкой современных программно-аппаратных средств для промышленного применения, как в стандартных отраслевых исполнениях, так и носящих уникальных характер.

Наша команда - это стартап внутри компании и практически никто из коллег в других командах не понимает, что мы делаем, поэтому мы не стесняемся рассказывать о своих успехах.

Мы точно подружимся, если - вы любите технически сложные проекты и знаете как их "готовить" - вы ждете новое "железо" больше, чем подарок на новый год - для вас слова: UART, altium, EEPROM, SDK, GERBER, State machine - не просто набор звуков

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Управлять полным циклом разработки и производства продукта от идеи до запуска, сопровождать массовое производство
  • Планировать реализацию проекта, разработку и согласование целей, этапов и контрольных точек проекта
  • Участвовать в определении, формализации и реализации проектных/продуктовых требований
  • Вести внешнюю и внутреннюю документацию по проектам, в том числе календарные и ресурсные планы, карты рисков, бюджета, бизнес/технических требований
  • Контролировать и фиксировать внесения изменений, оценку их влияния на ход проекта
  • Управлять командой проекта, заниматься постановкой задач, контролировать выполнение задач в срок
  • Организовывать и регулировать взаимодействие/коммуникации исполнителей в процессе реализации проекта
  • План-факторный анализ выполнения проектов

Мы ожидаем

  • Понимание специфики разработки встроенного и низкоуровневого программного обеспечения
  • Понимание специфики разработки аппаратных средств высокого уровня сложности
  • Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше
  • Знания процесса производства электронного оборудования
  • Самостоятельность, умение находить решение проблем, аналитический склад ума, внимательность, нацеленность на результат (особенно мы любим способность взвешенно принимать решения и аргументировать свой выбор)

Знание систем/программ

  • Базовые навыки работы с Jira, MS office и тд

      • Будет плюсом

      • Знания современных технологий и средств разработки программно-аппаратных комплексов
      • Знания в области разработки и производства конструктива
      • Опыт в построении производственного флоу адаптированного под особенности продукта

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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