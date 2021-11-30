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Маркетинг и PR

SEO-специалист

Привет! На связи департамент маркетинга.

Мы ищем SEO-специалиста, который поможет нам в достижении общей цели по росту органического трафика.Основные задачи на этой позиции

  • Подготовка ТЗ для копирайтеров/разработчиков на создание новых страниц
  • Технический, ссылочный, UX аудит
  • Сбор и кластеризация семантики
  • Работа с ссылочной массой (через биржи и руками)
  • Генерация и тестирование поисковых гипотез
Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Привет! На связи департамент маркетинга.

Мы ищем SEO-специалиста, который поможет нам в достижении общей цели по росту органического трафика.Основные задачи на этой позиции

  • Подготовка ТЗ для копирайтеров/разработчиков на создание новых страниц
  • Технический, ссылочный, UX аудит
  • Сбор и кластеризация семантики
  • Работа с ссылочной массой (через биржи и руками)
  • Генерация и тестирование поисковых гипотез
Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Смело откликайтесь, если вы:

  • Имеете стабильный опыт в SEO и можете поделиться с нами успешными кейсами
  • Считаете, что SEO - это не только написание тайтлов и покупка ссылок
  • Мастерски собираете и кластеризуете семантику по поисковой выдаче, знаете различные методы группировки запросов и как их применять в зависимости от ситуации
  • Разбираетесь в системах аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика),
  • Понимаете актуальные алгоритмы ранжирования и знаете, как создавать качественный контент с учетом E-A-T и YMYL
  • Качественно улучшали показатели Core Web Vitals
  • Работали с SEO-инструментами: Serpstat, Ahrefs, Топвизор, KeyCollector, KeyAssort, Screaming Frog, Excel и Google Sheets.

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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