SEO-специалист

Привет! На связи департамент маркетинга.
Мы ищем SEO-специалиста, который поможет нам в достижении общей цели по росту органического трафика.Основные задачи на этой позиции
- Подготовка ТЗ для копирайтеров/разработчиков на создание новых страниц
- Технический, ссылочный, UX аудит
- Сбор и кластеризация семантики
- Работа с ссылочной массой (через биржи и руками)
- Генерация и тестирование поисковых гипотез
Смело откликайтесь, если вы:
- Имеете стабильный опыт в SEO и можете поделиться с нами успешными кейсами
- Считаете, что SEO - это не только написание тайтлов и покупка ссылок
- Мастерски собираете и кластеризуете семантику по поисковой выдаче, знаете различные методы группировки запросов и как их применять в зависимости от ситуации
- Разбираетесь в системах аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика),
- Понимаете актуальные алгоритмы ранжирования и знаете, как создавать качественный контент с учетом E-A-T и YMYL
- Качественно улучшали показатели Core Web Vitals
- Работали с SEO-инструментами: Serpstat, Ahrefs, Топвизор, KeyCollector, KeyAssort, Screaming Frog, Excel и Google Sheets.
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса