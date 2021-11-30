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Backend-разработка

Team Lead в команду сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем присоединиться к команде сетей облака в роли Тим Лида!

Задачи команды

Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем присоединиться к команде сетей облака в роли Тим Лида!

Задачи команды

Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Быть классическим Тим Лидом – человеком, выполняющим несколько ролей одновременно

  • Управлять командой - это основная и самая важная роль, занимающая сейчас немного времени. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов

  • Настраивать и поддерживать процесс разработки. Это та работа, которую в больших корпорациях выполняет выделенная роль “скрам-мастер” или “agile-коуч”. В команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы

  • Непосредственно участвовать в разработке. В этой роли Лид пребывает не меньше 1/3 всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру сервисов, определяет DoD и требования по качеству, самостоятельно девелопит и ревьювит код коллег. Основная часть кода команды написана на Python, есть немного Go

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как Лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей

  • Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде

  • Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения High availability в сетевом мире

  • Уверенное знание Python и основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети

  • Умение писать тестируемый и поддерживаемый код

  • Уверенное владение любым стеком для написания веб-приложений и готовность свичнуться на Flask и SQLAlchemy + MySQL

Будет плюсом

  • Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia

  • Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.