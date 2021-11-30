Team Lead в команду сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.
Мы предлагаем присоединиться к команде сетей облака в роли Тим Лида!
Задачи команды
Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.
Основные задачи
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Быть классическим Тим Лидом – человеком, выполняющим несколько ролей одновременно
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Управлять командой - это основная и самая важная роль, занимающая сейчас немного времени. Сюда входит работа с наймом, 1:1, развитие людей через поиск правильного обучения, курсов и менторов
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Настраивать и поддерживать процесс разработки. Это та работа, которую в больших корпорациях выполняет выделенная роль “скрам-мастер” или “agile-коуч”. В команде работают осознанные и любящие свое дело разработчики, поэтому на настройку процесса много времени тратить не приходится. Однако координация усилий с другими командами – это важная часть работы
- Непосредственно участвовать в разработке. В этой роли Лид пребывает не меньше 1/3 всего рабочего времени. Здесь он вкладывается в архитектуру сервисов, определяет DoD и требования по качеству, самостоятельно девелопит и ревьювит код коллег. Основная часть кода команды написана на Python, есть немного Go
Мы ожидаем
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Опыт работы на аналогичной позиции
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Желание работать с людьми вперёд других задач. Нам бы не хотелось, чтобы вы ежедневно преодолевали себя, выходя на 1:1 с ребятами из своей команды. Польза, которую вы приносите как Лид для команды, должна генерировать в вас много удовольствия – располагаться высоко в топе ваших личных ценностей
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Умение таймменеджить себя так, чтобы после работы над процессом и командой у вас оставались цельные удобные периоды времени, в течение которых ваши навыки разработки и архитектуроведения будут развиваться и помогать команде
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Понимание базовых принципов работы сетей: стандартные протоколы и их применение, алгоритмы балансировки, технологии обеспечения High availability в сетевом мире
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Уверенное знание Python и основного набора Linux-ниндзя: от free -m до ip netns и дальше в сети
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Умение писать тестируемый и поддерживаемый код
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Уверенное владение любым стеком для написания веб-приложений и готовность свичнуться на Flask и SQLAlchemy + MySQL
Будет плюсом
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Опыт работы с компонентами OpenStack Neutron и OpenStack Octavia
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Опыт работы архитектором сетевых решений будет подспорьем в понимании задач и всей системы
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Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
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Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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