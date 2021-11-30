Team Lead в команду сетей облака

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем присоединиться к команде сетей облака в роли Тим Лида!

Задачи команды

Команда сетей облака – это полноценная команда, состоящая из четырех разработчиков Back-end, одного Front-end разработчика, одного UX-проектировщика и двух QA. Команда целиком отвечает за всё сетевое, что есть в облаке Seleсtel. Сети - это основа облака, поэтому задач много, разных и сложных - скучать не придется!

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер.