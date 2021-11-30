Менеджер проектов

Почему у нас интересно работать?

Возможность развития: продуктов в компании становится все больше, и в какой-то момент существующих продактов становится маловато, и нужно набирать новых - и ты легко сможешь стать одним из них:)

Серьезные проекты: например, прямо сейчас у нас в работе проект с одним крупным банком, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями и не только.

Минимум рутины: новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов в первую очередь апробируются и проверяются у нас. Например, суперкомпьютер. То есть скучно не будет :)

Твои будущие задачи:

Главное - это сделать так, чтобы клиент из потенциального стал действующим, и и остался бы доволен качеством обслуживания, продуктами компании и общим уровнем организации процессов настолько, чтобы быть готовым на долгосрочное сотрудничество.

Поконкретнее:

Помощь коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям.

Решение проблем клиента с онбордингом, передача клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам.

Общение и совместная работа с коллегами из других департаментов, умение найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решение трудных задач с закупкой и поиском оборудования)

Ведение проектов клиентов - создание плана проекта, организация всех процессов по проекту и быстрая адаптация при любых изменениях

Совместно с коллегами из ДРБ выяснить стартовые потребности клиента, выяснить все технические и юридические аспекты.

Ожидания от кандидата:

2 года опыта работы на смежных рынках - хостинг, дата-центры, облака - вот это все. Предыдущий опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется.

Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем, в чем их преимущество перед продуктами конкурентов.

Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами, для некоторых из которых в компании нет полноценного упакованного предложения, и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас, а не конкурентов :)

Нужно будет уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно.

Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны. Конкретный фреймворк, с помощью которого это будет достигаться (Kanban, PMI или что-то свое) - не принципиален.

Внимание к деталям - поскольку у крупных клиентов достаточно комплексные проекты (например, частное облако на базе OpenStack), то приходится учитывать множество аспектов - от организационных (взаимодействие с коллегами - отделом закупки, отделом сборки серверов, департаментом продаж и т.д.) до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя).

Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык.