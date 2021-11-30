Системный администратор / DevOps engineer (SRE облака)

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.

У нас:

git, Jenkins, GitlabCI, puppet, deb и docker для доставки

Prometheus и Victoria Metrics для мониторинга

и DevOPS для всего остального

Работаем с приложениями на python и go, помогаем командам разработки надежно доставлять изменения и не изобретать велосипеды.

Разрабатываем внутренний PaaS, позволяющий командам разработки стать автономными.