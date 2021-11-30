Системный администратор / DevOps engineer (SRE облака)

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.
Команда SRE облака занимается разработкой IaC для всех базовых сервисов облака, пайплайнов для доставки изменений, и отвечает за программно-аппаратную архитектуру.
У нас:
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git, Jenkins, GitlabCI, puppet, deb и docker для доставки
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Prometheus и Victoria Metrics для мониторинга
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и DevOPS для всего остального
Работаем с приложениями на python и go, помогаем командам разработки надежно доставлять изменения и не изобретать велосипеды.
Разрабатываем внутренний PaaS, позволяющий командам разработки стать автономными.
На этой позиции вы будете:
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Принимать участие в разработке и поддержке PaaS (архитектура, документирование, обучение команд, observability, разработка Helm Charts)
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Использовать Puppet, Ansible, Helm, K8S и другие инструменты, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
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Строить CI pipelines, внедрять DevSecOps и GitOps
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Помогать командам разработки проектировать новые сервисы
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Работать с системами виртуализации и контейнеризации
От вас мы ожидаем:
-
Хорошие навыки работы с Linux системами
-
Положительный опыт внедрения и работы с Kubernetes в продакшен
-
Опыт работы такими High Availability системами как HAProxy, Galera, RabbitMQ или другими
-
Опыт работы с Docker
-
Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
-
Практические навыки работы с Infrastructure as Code в продакшене
Вашими плюсами будет:
-
Опыт работы с виртуализацией на базе libvirt/QEMU/KVM
-
Знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней
-
Знакомство с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
-
Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем
-
Инициативность
-
Участие в Open Source проектах
На собеседовании мы обсудим:
-
Особенности сопровождения систем, работающих в режиме 24/7
-
Kubernetes
-
Системы управления конфигурациями
-
Понимание и опыт применения современных методологий разработки инфраструктурного кода, технологий CI/CD
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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