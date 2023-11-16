Финансовый менеджер зарубежного направления

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Мы в поисках Финансового менеджера зарубежного направления.
Команда берет на себя все финансовые функции - управленческий учет, работа с первичной документацией, помощь бухгалтерии, бюджетирование, работа со счетами, оплатами и поступлениями от клиентов в зарубежного направления и другие.
Это вакансия для вас, если вы хотите сфокусироваться на зарубежном бизнесе, практиковать свой английский язык, не боитесь разноплановых задач и ждете возможности влиять на процессы!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Вести первичную документацию с иностранными контрагентами
- Отражать операции в учете
- Взаимодействовать с внутренними заказчиками.
- Общаться с внешними консультантами
- Работать с внутренней системой постановки задач и документооборота (Jira)
Мы ожидаем
- Высшее образование
- Английский не ниже B2 (intermediate) - документация и деловая переписка на английском
- Скурпулезность/внимательность к документам
- Умение разбираться в бухгалтерской документации и адаптировать под требования разных юрисдикций и управленческого учета
Будет плюсом
- Опыт работы/знания Jira
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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