Финансовый менеджер зарубежного направления

Мы в поисках Финансового менеджера зарубежного направления.

Команда берет на себя все финансовые функции - управленческий учет, работа с первичной документацией, помощь бухгалтерии, бюджетирование, работа со счетами, оплатами и поступлениями от клиентов в зарубежного направления и другие.

Это вакансия для вас, если вы хотите сфокусироваться на зарубежном бизнесе, практиковать свой английский язык, не боитесь разноплановых задач и ждете возможности влиять на процессы!