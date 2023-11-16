Финансы и юриспруденция

Финансовый менеджер зарубежного направления

Мы в поисках Финансового менеджера зарубежного направления.

Команда берет на себя все финансовые функции - управленческий учет, работа с первичной документацией, помощь бухгалтерии, бюджетирование, работа со счетами, оплатами и поступлениями от клиентов в зарубежного направления и другие.

Это вакансия для вас, если вы хотите сфокусироваться на зарубежном бизнесе, практиковать свой английский язык, не боитесь разноплановых задач и ждете возможности влиять на процессы!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Финансового менеджера зарубежного направления.

Команда берет на себя все финансовые функции - управленческий учет, работа с первичной документацией, помощь бухгалтерии, бюджетирование, работа со счетами, оплатами и поступлениями от клиентов в зарубежного направления и другие.

Это вакансия для вас, если вы хотите сфокусироваться на зарубежном бизнесе, практиковать свой английский язык, не боитесь разноплановых задач и ждете возможности влиять на процессы!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Вести первичную документацию с иностранными контрагентами
  • Отражать операции в учете
  • Взаимодействовать с внутренними заказчиками.
  • Общаться с внешними консультантами
  • Работать с внутренней системой постановки задач и документооборота (Jira)

Мы ожидаем

  • Высшее образование
  • Английский не ниже B2 (intermediate) - документация и деловая переписка на английском
  • Скурпулезность/внимательность к документам
  • Умение разбираться в бухгалтерской документации и адаптировать под требования разных юрисдикций и управленческого учета

Будет плюсом

  • Опыт работы/знания Jira

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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