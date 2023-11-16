Back office

Младший специалист административного отдела

Административный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде.

Москва
Фиксированный
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Административный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде.

Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты и овощи) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
  • Ежедневное поддержание чистоты кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах
  • Своевременная уборка на кофе-поинтах и контроль работы клининга
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
  • Мониторинг рынка для поиска и выбора поставщиков при осуществлении закупок
  • Закупка хозяйственных товаров
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
  • Подготовка рабочих мест для новых сотрудников
  • Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
  • Взаимодействие с контрагентами. Заключение и согласование договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
  • Заказ грузчиков и машин по запросам сотрудников на перемещение оборудования
  • Работа на ресепшен и взаимодействие с арендаторами

Мы ожидаем

  • Умение работать в команде
  • Стрессоустойчивость
  • Клиентоориентированность и доброжелательность
  • Способность работать в режиме многозадачности
  • Энергичность
  • Знание Excel, Google Docs на начальном/среднем уровне

Будет плюсом

  • Опыт работы по учету расходов и контролю бюджета
  • Опыт работы на ресепшен

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 8-00 до 17-00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.