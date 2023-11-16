Младший специалист административного отдела

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Административный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.
Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде.
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты и овощи) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
- Ежедневное поддержание чистоты кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах
- Своевременная уборка на кофе-поинтах и контроль работы клининга
- Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
- Мониторинг рынка для поиска и выбора поставщиков при осуществлении закупок
- Закупка хозяйственных товаров
- Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
- Подготовка рабочих мест для новых сотрудников
- Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
- Взаимодействие с контрагентами. Заключение и согласование договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
- Заказ грузчиков и машин по запросам сотрудников на перемещение оборудования
Мы ожидаем
- Умение работать в команде
- Стрессоустойчивость
- Клиентоориентированность и доброжелательность
- Способность работать в режиме многозадачности
- Энергичность
- Знание Excel, Google Docs на начальном/ среднем уровне
Будет плюсом
- Умение работать с первичной бухгалтерской документацией
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 8-00 до 17-00
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Back officeСмотреть все
Младший специалист административного отдела
МоскваBack office
Менеджер по договорной работе
Санкт-Петербург