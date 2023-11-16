Системный архитектор

Мы ищем архитектора в команду разработки мобильной фермы, который будет работать над развитием нового продукта компании и будет принимать ключевые решения в организации инфраструктуры. Архитектор мобильной фермы будет работать с различными мобильными устройствами и их настройкой, подключением к ферме, обеспечивать инфраструктурную надежность сервиса и непосредственно влиять на будущее продукта.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем архитектора в команду разработки мобильной фермы, который будет работать над развитием нового продукта компании и будет принимать ключевые решения в организации инфраструктуры. Архитектор мобильной фермы будет работать с различными мобильными устройствами и их настройкой, подключением к ферме, обеспечивать инфраструктурную надежность сервиса и непосредственно влиять на будущее продукта.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Анализ функциональных требований, проектирование технических решений
  • Разработка архитектуры решений: декомпозиция решения на компоненты и модули, описание их функций и связей между собой
  • Выбор, обоснование и согласование архитектурных решений и комплекса технических средств
  • Архитектурный надзор реализуемых решений
  • Координация подготовки программы: нагрузочного тестирования, интеграционного тестирования, тестирования на надежность спроектированной функциональности
  • Вынесение заключения об утилизации оборудования и необходимости расширения ресурсов
  • Разработка внутренней документации для отделов эксплуатации
  • Документирование результатов деятельности в базе знаний
  • Принятие решений в области: проектирования технических решений и комплекса технических средств, выбора, обоснования и согласования технических решений, визуализации архитектуры
  • Самостоятельное взаимодействие со смежными командами и подразделениями для решения технических вопросов

Мы ожидаем

  • Практический опыт написания технических требований, в том числе описание API, архитектуры, UML-диаграмм
  • Понимание и опыт в технологиях REST, Docker, nginx и пр.
  • Понимание протоколов и стандартов Websocket, USB, adb
  • Понимание структур баз данных
  • Опыт построения сетевой инфраструктуры
  • Уверенные знания принципов построения инфраструктуры с высокой доступностью

Будет плюсом

  • Понимание принципов микросервисной архитектуры
  • Базовое знание языков программирования JavaScript, java/kotlin
  • Понимание процессов разработки для Android, iOS
  • Опыт проектирования систем питания Embedded устройств
  • Опыт работы с Kubernetes или др. оркестраторами

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.