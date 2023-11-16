Системный архитектор

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Мы ищем архитектора в команду разработки мобильной фермы, который будет работать над развитием нового продукта компании и будет принимать ключевые решения в организации инфраструктуры. Архитектор мобильной фермы будет работать с различными мобильными устройствами и их настройкой, подключением к ферме, обеспечивать инфраструктурную надежность сервиса и непосредственно влиять на будущее продукта.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Анализ функциональных требований, проектирование технических решений
- Разработка архитектуры решений: декомпозиция решения на компоненты и модули, описание их функций и связей между собой
- Выбор, обоснование и согласование архитектурных решений и комплекса технических средств
- Архитектурный надзор реализуемых решений
- Координация подготовки программы: нагрузочного тестирования, интеграционного тестирования, тестирования на надежность спроектированной функциональности
- Вынесение заключения об утилизации оборудования и необходимости расширения ресурсов
- Разработка внутренней документации для отделов эксплуатации
- Документирование результатов деятельности в базе знаний
- Принятие решений в области: проектирования технических решений и комплекса технических средств, выбора, обоснования и согласования технических решений, визуализации архитектуры
- Самостоятельное взаимодействие со смежными командами и подразделениями для решения технических вопросов
Мы ожидаем
- Практический опыт написания технических требований, в том числе описание API, архитектуры, UML-диаграмм
- Понимание и опыт в технологиях REST, Docker, nginx и пр.
- Понимание протоколов и стандартов Websocket, USB, adb
- Понимание структур баз данных
- Опыт построения сетевой инфраструктуры
- Уверенные знания принципов построения инфраструктуры с высокой доступностью
Будет плюсом
- Понимание принципов микросервисной архитектуры
- Базовое знание языков программирования JavaScript, java/kotlin
- Понимание процессов разработки для Android, iOS
- Опыт проектирования систем питания Embedded устройств
- Опыт работы с Kubernetes или др. оркестраторами
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса