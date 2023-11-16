Системный архитектор

Мы ищем архитектора в команду разработки мобильной фермы, который будет работать над развитием нового продукта компании и будет принимать ключевые решения в организации инфраструктуры. Архитектор мобильной фермы будет работать с различными мобильными устройствами и их настройкой, подключением к ферме, обеспечивать инфраструктурную надежность сервиса и непосредственно влиять на будущее продукта.