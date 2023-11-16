Ведущий UX/UI-дизайнер в команду дизайн-системы

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в Selectel разрабатываем десятки продуктов для управления IT-инфраструктурой — от внутренних сервисов для управления нагрузкой в дата-центрах до внешней панели управления кластерами Kubernetes и порталов документации. Все наши новые сервисы используют общую компонентную базу — дизайн-систему Selectel, которая помогает быстро собирать консистентные, удобные и понятные интерфейсы для клиентов и сотрудников.
Мы ищем UX/UI-дизайнера в команду дизайн-системы, который вместе с командой разработчиков будет работать над развитием общих компонентов и паттернов, улучшать опыт использования дизайн-системы внутренними командами и непосредственно влиять на общий look&feel всех наших продуктов
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Собирать требования к компонентам, паттернам и интерфейсным механикам у команд разработчиков и проектировщиков в продуктах
- Проектировать механику и внешний вид компонентов дизайн-системы, паттерны и шаблоны типовых страниц на их основе
- Консультировать команды по использованию элементов дизайн-системы и, при необходимости, помогать с проектированием интерфейсов на их основе
- Писать документацию к дизайн-системе так, чтобы ею могли пользоваться не только проектировщики
- Следить за правильным и корректным использованием дизайн-системы в продуктах
- Выявлять похожие интерфейсные механики в продуктах и превращать их в паттерны
Мы ожидаем
- Понимание, как работают и развиваются дизайн-системы
- Экспертное умение обращаться сеткой, цветами, типографикой, анимацией и адаптивностью, и умение невооруженным глазом замечать все проблемы и несоответствия общим правилам в готовом продукте
- Опыт сбора и/или руководства командой дизайн-системы в сложных продуктах
- Понимание, о чем говорят фронтенд разработчики и умение переводить с языка дизайна на язык разработки
- Умение принимать решения в ситуациях, когда правильного ответа нет, и брать за них ответственность
- Умение разрешать противоречия и налаживать коммуникацию с горизонтальными подразделениями
- Понимание, что делать ≠ сделать — компонент готов тогда, когда им начинают пользоваться другие команды в своих продуктах
- Умение отличать одноразовые задачи и важные решения, умение правильно распределять ресурсы между ними
- Высокой уровень насмотренности и экспертизы в построении дизайн-систем
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса