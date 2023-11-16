Ведущий UX/UI-дизайнер в команду дизайн-системы

Мы в Selectel разрабатываем десятки продуктов для управления IT-инфраструктурой — от внутренних сервисов для управления нагрузкой в дата-центрах до внешней панели управления кластерами Kubernetes и порталов документации. Все наши новые сервисы используют общую компонентную базу — дизайн-систему Selectel, которая помогает быстро собирать консистентные, удобные и понятные интерфейсы для клиентов и сотрудников.



Мы ищем UX/UI-дизайнера в команду дизайн-системы, который вместе с командой разработчиков будет работать над развитием общих компонентов и паттернов, улучшать опыт использования дизайн-системы внутренними командами и непосредственно влиять на общий look&feel всех наших продуктов