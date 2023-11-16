UX

Ведущий UX/UI-дизайнер в команду дизайн-системы

Мы в Selectel разрабатываем десятки продуктов для управления IT-инфраструктурой — от внутренних сервисов для управления нагрузкой в дата-центрах до внешней панели управления кластерами Kubernetes и порталов документации. Все наши новые сервисы используют общую компонентную базу — дизайн-систему Selectel, которая помогает быстро собирать консистентные, удобные и понятные интерфейсы для клиентов и сотрудников.

Мы ищем UX/UI-дизайнера в команду дизайн-системы, который вместе с командой разработчиков будет работать над развитием общих компонентов и паттернов, улучшать опыт использования дизайн-системы внутренними командами и непосредственно влиять на общий look&feel всех наших продуктов

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в Selectel разрабатываем десятки продуктов для управления IT-инфраструктурой — от внутренних сервисов для управления нагрузкой в дата-центрах до внешней панели управления кластерами Kubernetes и порталов документации. Все наши новые сервисы используют общую компонентную базу — дизайн-систему Selectel, которая помогает быстро собирать консистентные, удобные и понятные интерфейсы для клиентов и сотрудников.

Мы ищем UX/UI-дизайнера в команду дизайн-системы, который вместе с командой разработчиков будет работать над развитием общих компонентов и паттернов, улучшать опыт использования дизайн-системы внутренними командами и непосредственно влиять на общий look&feel всех наших продуктов

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Собирать требования к компонентам, паттернам и интерфейсным механикам у команд разработчиков и проектировщиков в продуктах
  • Проектировать механику и внешний вид компонентов дизайн-системы, паттерны и шаблоны типовых страниц на их основе
  • Консультировать команды по использованию элементов дизайн-системы и, при необходимости, помогать с проектированием интерфейсов на их основе
  • Писать документацию к дизайн-системе так, чтобы ею могли пользоваться не только проектировщики
  • Следить за правильным и корректным использованием дизайн-системы в продуктах
  • Выявлять похожие интерфейсные механики в продуктах и превращать их в паттерны​​​

Мы ожидаем

  • Понимание, как работают и развиваются дизайн-системы
  • Экспертное умение обращаться сеткой, цветами, типографикой, анимацией и адаптивностью, и умение невооруженным глазом замечать все проблемы и несоответствия общим правилам в готовом продукте
  • Опыт сбора и/или руководства командой дизайн-системы в сложных продуктах
  • Понимание, о чем говорят фронтенд разработчики и умение переводить с языка дизайна на язык разработки
  • Умение принимать решения в ситуациях, когда правильного ответа нет, и брать за них ответственность
  • Умение разрешать противоречия и налаживать коммуникацию с горизонтальными подразделениями
  • Понимание, что делать ≠ сделать — компонент готов тогда, когда им начинают пользоваться другие команды в своих продуктах
  • Умение отличать одноразовые задачи и важные решения, умение правильно распределять ресурсы между ними
  • Высокой уровень насмотренности и экспертизы в построении дизайн-систем

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.