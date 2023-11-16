Системный администратор

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Команда Отдела офисного администрирования отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры - помогает коллегам с проблемами в сервисах и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождает внутренние и внешние мероприятия (съемки, видео трансляции и видеомонтаж).
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Помогать коллегам в вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываются до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неправильно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком
- Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira
- Совместно с коллегами поддерживать внутреннюю базу знаний отдела в актуальном состоянии, фиксировать и описывать повторяющиеся проблемы
- Сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании
- Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
- Обслуживать оргтехнику, подготавливать и помогать с офисным оборудованием сотрудников (диагностика проблем, установка ОС, антивируса, добавление групповых политик и пр.)
- Участвовать в процессе закупки офисного оборудования и программного обеспечения
- Вести учет техники, автоматизировать и предлагать улучшения рабочих процессов
Мы ожидаем
- Вы работали с Linux (ubuntu), Mac, администрировали клиентские и серверные ОС Microsoft Windows
- Хорошо знаете AD и всё с ней связанное
- Знаете принципы работы: электронной почты, сетей передачи данных, стека протоколов TCP/IP
- Знаете принципы офисных программ на уровне продвинутого пользователя
- Умеете самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с настройками
- У вас есть опыт работы с антивирусными системами Kaspersky
- Можете настроить ЭДО, Банк-клиент и т.п. (сертификаты, обновление эцп), офисную телефония (Mango)
- Вы работали с оргтехникой Kyocera
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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