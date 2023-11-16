Системное администрирование

Системный администратор

Команда Отдела офисного администрирования отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры - помогает коллегам с проблемами в сервисах и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождает внутренние и внешние мероприятия (съемки, видео трансляции и видеомонтаж).

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда Отдела офисного администрирования отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры - помогает коллегам с проблемами в сервисах и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождает внутренние и внешние мероприятия (съемки, видео трансляции и видеомонтаж).

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Помогать коллегам в вопросах офисного администрирования: для нас важно быть вежливыми, эмпатичными, уметь докапываются до корня проблемы, даже если коллега формулирует свой вопрос неправильно, объяснять сложные технические решения простым и понятным языком
  • Помогать и контролировать обработку запросов коллег в чатах и Jira
  • Совместно с коллегами поддерживать внутреннюю базу знаний отдела в актуальном состоянии, фиксировать и описывать повторяющиеся проблемы
  • Сопровождать технически мероприятия, трансляции, вебинары компании
  • Поддерживать в рабочем состоянии системы видеоконференцсвязи в переговорных комнатах и конференц залах
  • Обслуживать оргтехнику, подготавливать и помогать с офисным оборудованием сотрудников (диагностика проблем, установка ОС, антивируса, добавление групповых политик и пр.)
  • Участвовать в процессе закупки офисного оборудования и программного обеспечения
  • Вести учет техники, автоматизировать и предлагать улучшения рабочих процессов

Мы ожидаем

  • Вы работали с Linux (ubuntu), Mac, администрировали клиентские и серверные ОС Microsoft Windows
  • Хорошо знаете AD и всё с ней связанное
  • Знаете принципы работы: электронной почты, сетей передачи данных, стека протоколов TCP/IP
  • Знаете принципы офисных программ на уровне продвинутого пользователя
  • Умеете самостоятельно установить любую стандартную программу и разобраться с настройками
  • У вас есть опыт работы с антивирусными системами Kaspersky
  • Можете настроить ЭДО, Банк-клиент и т.п. (сертификаты, обновление эцп), офисную телефония (Mango)
  • Вы работали с оргтехникой Kyocera

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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