Системный администратор

Команда Отдела офисного администрирования отвечает за техническую работоспособность офисной инфраструктуры - помогает коллегам с проблемами в сервисах и нестандартными ситуациями в работе с техникой или ПО. Технически сопровождает внутренние и внешние мероприятия (съемки, видео трансляции и видеомонтаж).