Системный администратор информационных систем

Мы в поисках Администратора в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!
Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.
Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.
Мы ждем человека, который имеет опыт работы с большими SaaS, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как Pipeline и IDE. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу.
Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!
Основные задачи
- Поддерживать внутренние сервисы компании (Jira Software, Confluence, Google Workspace, LDAP, сервисы собственной разработки)
- Интегрировать сторонние продукты и имеющиеся внутренние сервисы компании (GitHub, Google Workspace)
- Поддерживать и консультировать внутренних пользователей компании
- Взаимодействовать с технической поддержкой используемых программных продуктов
- Контролировать лицензий используемых в компании информационных систем
- Разрабатывать микросервисы
- Разрабатывать конвейеры CI/CD
- Строить логику бизнес-процессов SaaS и внедрять их
- Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Понимание Linux на уровне администрирования сервисов
- Опыт работы с СУБД (PostgreSQL, MySQL, Redis), умение работать с API, навыки разработки на Python/Groovy или других языках
- Опыт работы с настройкой и кастомизацией корпоративных SaaS (Microsoft, Google, Atlassian, Salesforce и других)
- Базовое понимание работы сетей
Будет плюсом
- Опыт работы с Script Runner и Groovy - Знакомство с фреймворками Python и JS (Flask, Vue.JS)
- Опыт работы с системами электронного документооборота
- Наличие опыта работы с продуктами Atlassian
- Опыт работы с Docker, Git , GitLab
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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