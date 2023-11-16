Системный администратор информационных систем

Мы в поисках Администратора в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.

Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.

Мы ждем человека, который имеет опыт работы с большими SaaS, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как Pipeline и IDE. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу.

Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!