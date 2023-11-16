Коммуникационный дизайнер (middle)

Широкий диапазон интересных задач, которые сможет решать сотрудник. Открытость команды к инициативам и внедрению изменений в процессы. Для сотрудников команды регулярно проводятся внутренние обучения и воркшопы, в том числе и по запросу сотрудника

Санкт-Петербург
Гибкий
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Широкий диапазон интересных задач, которые сможет решать сотрудник. Открытость команды к инициативам и внедрению изменений в процессы. Для сотрудников команды регулярно проводятся внутренние обучения и воркшопы, в том числе и по запросу сотрудника

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать KV, айдентику и креативные концепции для маркетинговых кампаний
  • Создавать дизайн-макеты в разных форматах: баннеры, презентации, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.
  • Оформлять материалы для публикаций в соцсетях и блогах компании
  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
  • Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов
  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи

Наши ожидания:

  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
  • Самостоятельность и ответственность, умение предлагать аргументированные решения и доводить задачу до конца
  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
  • Портфолио с сильными проектами, которые можно будет предметно обсудить на интервью

Знание систем/программ:

  • Photoshop, Illustrator, Figma

      • Про условия:

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.