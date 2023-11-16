Коммуникационный дизайнер (middle)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Широкий диапазон интересных задач, которые сможет решать сотрудник. Открытость команды к инициативам и внедрению изменений в процессы. Для сотрудников команды регулярно проводятся внутренние обучения и воркшопы, в том числе и по запросу сотрудника
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать KV, айдентику и креативные концепции для маркетинговых кампаний
- Создавать дизайн-макеты в разных форматах: баннеры, презентации, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.
- Оформлять материалы для публикаций в соцсетях и блогах компании
- Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
- Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов
- Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи
Наши ожидания:
- Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
- Самостоятельность и ответственность, умение предлагать аргументированные решения и доводить задачу до конца
- Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
- Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
- Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
- Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
- Портфолио с сильными проектами, которые можно будет предметно обсудить на интервью
Знание систем/программ:
- Photoshop, Illustrator, Figma
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса