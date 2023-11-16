Стажер ИТО

Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
Вы будете иметь уникальную возможность прямого взаимодействия с клиентами и выполнения физических подключений. Это даст вам реальное преимущество в понимании работы и устройства всех проектов компании.
Благодаря работе над реальными задачами и контакту с клиентскими схемами коммутации и оборудованием, вы сможете лучше понять, какие цели и требования стоят перед использованием определенного серверного оборудования. Решение проблем клиентов будет способствовать непрерывному расширению ваших профессиональных знаний и применению их на практике.
На этой позиции вам предстоит:
- Работа с серверным и сетевым оборудованием
- Сборка и тестирование серверного оборудования
- Диагностика и устранение неполадок
- Выстраивание СКС и работа с оптическим волокном
- Грамотное и дружелюбное общение с клиентами
Наши ожидания:
- Студентов и выпускников технических ВУЗов
- Опыт работы работы с OC Linux
- Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
- Знание сетевых технологий
- Знание методов и средств диагностики, настройки серверного оборудования
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса