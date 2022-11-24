Технический писатель

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем технического писателя в редакцию продуктовых и технических текстов. Активно развиваем собственное медиа и блог на Хабре, где занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Техническому писателю предстоит создавать контент для собственных блогов, а также курировать внутренних авторов.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Основные задачи: — писать для Хабра и Академии Selectel. Тематика — IT-инфраструктура: серверы, облачные решения, ML-продукты, DevOps-практики и так далее, — редактировать технические тексты экспертов компании, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами, — заниматься дистрибуцией написанных текстов в социальных сетях, контентных рассылках и других каналах коммуникации компании, — анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics.
- Мы ожидаем, что у вас есть: — опыт работы копирайтером/писателем/редактором в IT-компании или специализированных СМИ, — навык быстрой обработки информации и выделения главного: вы можете концептуально охватить сложную тему, — портфолио технических текстов, — опыт подготовки текстов совместно с экспертами (на основе интервью, доклада, подкаста и т.д.), — понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса — представление, как устроены современные дата-центры и зачем компаниям нужна IT-инфраструктура.
- Google Analytics, Qlik, Яндекс Метрика, Jira это желательно, не обязательно
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Знание систем/программ:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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