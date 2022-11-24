Технический писатель

Мы ищем технического писателя в редакцию продуктовых и технических текстов. Активно развиваем собственное медиа и блог на Хабре, где занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Техническому писателю предстоит создавать контент для собственных блогов, а также курировать внутренних авторов.