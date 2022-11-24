Backend-разработка

Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

В команде Тим лид, backend-разработчики, fronetnd-разработчик, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.

Стэк команды

  • Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
  • Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
  • Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
  • Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus

Офис находится в Санкт-Петербурге, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

В команде Тим лид, backend-разработчики, fronetnd-разработчик, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.

Стэк команды

  • Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
  • Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
  • Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
  • Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus

Офис находится в Санкт-Петербурге, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектировать и разрабатывать компоненты сервиса Управляемые базы данных
  • Поддерживать открытые SDK для работы с публичной частью сервиса
  • Исследовать возможности автоматизации развертывания кластеров баз данных
  • Писать Ansible сценарии для автоматизации развертывания кластеров баз данных
  • Писать техническую документацию, описывающую устройство и особенности работы сервиса
  • Подготавливать программное обеспечение к развертыванию в тестовых и продуктовых окружениях
  • Проводить код-ревью

Наши ожидания:

  • Коммерческий опыт разработки на Python
  • Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
  • Опыт работы с БД PostgreSQL и/или MySQL
  • Знание современных DevOps практик, опыт подготовки ПО к эксплуатации
  • Опыт написания тестов для разрабатываемого ПО

Будет плюсом:

  • Опыт работы с облачными технологиями
  • Опыт работы с OpenStack
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями (Ansible / Puppet)
  • Опыт развертывания и эксплуатации какой-либо СУБД (PostgreSQL, MySQL)
  • Опыт разработки на Go

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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