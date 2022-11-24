Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!
Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.
В команде Тим лид, backend-разработчики, fronetnd-разработчик, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата. Работает 2х недельными спринтами.
Стэк команды
- Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
- Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
- Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
- Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus
Офис находится в Санкт-Петербурге, возможен и удаленный формат работы.
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать и разрабатывать компоненты сервиса Управляемые базы данных
- Поддерживать открытые SDK для работы с публичной частью сервиса
- Исследовать возможности автоматизации развертывания кластеров баз данных
- Писать Ansible сценарии для автоматизации развертывания кластеров баз данных
- Писать техническую документацию, описывающую устройство и особенности работы сервиса
- Подготавливать программное обеспечение к развертыванию в тестовых и продуктовых окружениях
- Проводить код-ревью
Наши ожидания:
- Коммерческий опыт разработки на Python
- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
- Опыт работы с БД PostgreSQL и/или MySQL
- Знание современных DevOps практик, опыт подготовки ПО к эксплуатации
- Опыт написания тестов для разрабатываемого ПО
Будет плюсом:
- Опыт работы с облачными технологиями
- Опыт работы с OpenStack
- Опыт работы с системами управления конфигурациями (Ansible / Puppet)
- Опыт развертывания и эксплуатации какой-либо СУБД (PostgreSQL, MySQL)
- Опыт разработки на Go
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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