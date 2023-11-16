Системное администрирование

DevOps/SRE Инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Удаленная работа
Гибкий
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Удаленная работа
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Выступать владельцем надежности площадок клиентов
  • Решать инциденты на площадках клиентов -
  • Заниматься отладкой процессов CI/CD
  • Улучшать мониторинг площадок
  • Интегрироваться в команду клиента и участвовать в разработке приложений
  • Повышать степень надежности сервисов

Наши ожидания:

  • Опыт работы с k8s, в приоритете on-premise
  • Экспертное знание линукс
  • Навыки дебаггинга систем
  • Умение не только "тушить пожары", но и предотвращать их появление в будущем

Будет плюсом:

  • Опыт отладки систем мониторинга
  • Опыт программирования на языках: Bash, Python, Golang, PHP
  • Опыт настройки и тюнинга кластеров БД (psql, mysql)
  • Знание promql и опыт настройки алертов

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Гибридный формат работы (офис/удаленка)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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