Младший специалист по кадровому администрированию

Компания Selectel приглашает на работу младшего специалиста по кадровому администрированию с большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами и развиваться в сфере кадрового делопроизводства.

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Продукты компании — серверы в дата-центрах и облаке, гибридные решения, облачное хранилище и инструменты гибкого управления инфраструктурой. У Selectel 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а среди клиентов — 2ГИС, ПИК, Amediateka, ВКонтакте и многие другие.