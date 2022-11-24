Младший специалист по кадровому администрированию

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Компания Selectel приглашает на работу младшего специалиста по кадровому администрированию с большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами и развиваться в сфере кадрового делопроизводства.
Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Продукты компании — серверы в дата-центрах и облаке, гибридные решения, облачное хранилище и инструменты гибкого управления инфраструктурой. У Selectel 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а среди клиентов — 2ГИС, ПИК, Amediateka, ВКонтакте и многие другие.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Постепенное погружение в КДП в полном объеме
- Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
- Участие во всех процессах отдела кадрового делопроизводства
- Тревел поддержка сотрудников
Наши ожидания:
- Уверенное владение ПК, Знание 1С ЗУП 8.3
- Знание ТК РФ
- Законченное высшее образование
- Желание развиваться и работать в отделе кадров
- Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность
- Владение английским языком на уровне В1 - В2 (возможность читать и вести переписку)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-тидневная рабочая неделя
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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