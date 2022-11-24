HR

Младший специалист по кадровому администрированию

Компания Selectel приглашает на работу младшего специалиста по кадровому администрированию с большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами и развиваться в сфере кадрового делопроизводства.

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Продукты компании — серверы в дата-центрах и облаке, гибридные решения, облачное хранилище и инструменты гибкого управления инфраструктурой. У Selectel 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а среди клиентов — 2ГИС, ПИК, Amediateka, ВКонтакте и многие другие.

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Компания Selectel приглашает на работу младшего специалиста по кадровому администрированию с большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами и развиваться в сфере кадрового делопроизводства.

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Продукты компании — серверы в дата-центрах и облаке, гибридные решения, облачное хранилище и инструменты гибкого управления инфраструктурой. У Selectel 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а среди клиентов — 2ГИС, ПИК, Amediateka, ВКонтакте и многие другие.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Постепенное погружение в КДП в полном объеме
  • Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
  • Участие во всех процессах отдела кадрового делопроизводства
  • Тревел поддержка сотрудников

Наши ожидания:

  • Уверенное владение ПК, Знание 1С ЗУП 8.3
  • Знание ТК РФ
  • Законченное высшее образование
  • Желание развиваться и работать в отделе кадров
  • Внимательность, ответственность, аккуратность, коммуникабельность
  • Владение английским языком на уровне В1 - В2 (возможность читать и вести переписку)

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-тидневная рабочая неделя

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
HR

Менеджер по бренду работодателя

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.