Дежурный системный администратор

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Мы в поисках Системного администратор в Дежурную службу Облака!
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.
Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.
Санкт-Петербург
Сменный
На этой позиции вам предстоит:
- Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Работать с системами хранения данных на базе Ceph
- Координировать и проводить плановые работы
- Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
- Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Наши ожидания:
- Опыт администрирования ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
- Опыт работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
- Опыт работы с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
- Опыт работы с реляционными СУБД: MySQL, Postgresql
- Опыт работы с инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review
- Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину
Будет плюсом:
- Опыт разработки на Go или Python
- Опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU
- Знание OpenStack, его экосистемы и инфраструктуруыдля работы с ним
- Опыт работу в сфере телекоммуникаций или ДЦ
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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