Менеджер по бренду работодателя

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Бренд работодателя Selectel — один из сильнейших на российском IT-рынке. Эта вакансия — твоя возможность присоединиться к нашей HR-бренд команде с атмосферой взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится). В нашей команде есть коллеги, занимающиеся как внешними, так и внутренними коммуникациями. Это позволяет нам досконально знать все преимущества, барьеры и зоны развития и выстраивать понятную работу с ними. Нас редко устраивает "status quo", поэтому идеальный кандидат — проактивный и неравнодушный человек.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
Вести спецпроекты:
- Интеграции в медиа, подкастах, у инфлюенсеров в каналах
Создавать контент и продвигать соцсети:
- Вести и продвигать социальные сети: профили в Instagram, Telegram, VK. В ближайшем будущем — курировать коллег по этим задачам
- Курировать представление HR-брендинговых постов в продуктовых соцсетях (VK, FB, Linkedin)
- Курировать e-mail-рассылки, создавать контент
- Отслеживать эффективность, ежемесячная аналитика
Создавать брендинговые материалы:
- Для собственного сайта: лендинги, отслеживать их эффективность
- Материалы для сторонних площадок: подложки вакансий, брендированных страниц на job-сайтах
Курировать мероприятия:
- Курировать выездные ивенты со стендом Selectel, где представлен HR-бренд
- Создавать концепции стендовых активностей и мерча с ивент-менеджером
- Проводить мероприятия под собственным брендом совместно с ивент-менеджером
- Искать спикеров и сопровождать их
Наши ожидания:
- Ты знаешь разницу между "делать" и "сделать"
- У тебя есть опыт работы с hr-брендом в IT -компании
- Ты не стесняешься задавать вопросы коллегам из других команд, умеешь настраивать горизонтальные связи и коллаборироваться
- У тебя есть предметные знания, которые позволят тебе выполнять задачи выше — как управлять проектом, продвигать соцсети, анализировать эффективность мероприятий
- Ты спокойно относишься к изменениям, тебе чужда инертность и изменения часто начинаются с тебя
- Ты задаешься вопросом "зачем", когда делаешь задачу
- К любой проблеме ты относишься как к задаче
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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