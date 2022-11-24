HR

Менеджер по бренду работодателя

Бренд работодателя Selectel — один из сильнейших на российском IT-рынке. Эта вакансия — твоя возможность присоединиться к нашей HR-бренд команде с атмосферой взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится). В нашей команде есть коллеги, занимающиеся как внешними, так и внутренними коммуникациями. Это позволяет нам досконально знать все преимущества, барьеры и зоны развития и выстраивать понятную работу с ними. Нас редко устраивает "status quo", поэтому идеальный кандидат — проактивный и неравнодушный человек.
Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Бренд работодателя Selectel — один из сильнейших на российском IT-рынке. Эта вакансия — твоя возможность присоединиться к нашей HR-бренд команде с атмосферой взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится). В нашей команде есть коллеги, занимающиеся как внешними, так и внутренними коммуникациями. Это позволяет нам досконально знать все преимущества, барьеры и зоны развития и выстраивать понятную работу с ними. Нас редко устраивает "status quo", поэтому идеальный кандидат — проактивный и неравнодушный человек.
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

Вести спецпроекты:

  • Интеграции в медиа, подкастах, у инфлюенсеров в каналах

Создавать контент и продвигать соцсети:

  • Вести и продвигать социальные сети: профили в Instagram, Telegram, VK. В ближайшем будущем — курировать коллег по этим задачам
  • Курировать представление HR-брендинговых постов в продуктовых соцсетях (VK, FB, Linkedin)
  • Курировать e-mail-рассылки, создавать контент
  • Отслеживать эффективность, ежемесячная аналитика

Создавать брендинговые материалы:

  • Для собственного сайта: лендинги, отслеживать их эффективность
  • Материалы для сторонних площадок: подложки вакансий, брендированных страниц на job-сайтах

Курировать мероприятия:

  • Курировать выездные ивенты со стендом Selectel, где представлен HR-бренд
  • Создавать концепции стендовых активностей и мерча с ивент-менеджером
  • Проводить мероприятия под собственным брендом совместно с ивент-менеджером
  • Искать спикеров и сопровождать их

Наши ожидания:

  • Ты знаешь разницу между "делать" и "сделать"
  • У тебя есть опыт работы с hr-брендом в IT -компании
  • Ты не стесняешься задавать вопросы коллегам из других команд, умеешь настраивать горизонтальные связи и коллаборироваться
  • У тебя есть предметные знания, которые позволят тебе выполнять задачи выше — как управлять проектом, продвигать соцсети, анализировать эффективность мероприятий
  • Ты спокойно относишься к изменениям, тебе чужда инертность и изменения часто начинаются с тебя
  • Ты задаешься вопросом "зачем", когда делаешь задачу
  • К любой проблеме ты относишься как к задаче

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
HR

Младший специалист по кадровому администрированию

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.