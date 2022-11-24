Менеджер по бренду работодателя

Бренд работодателя Selectel — один из сильнейших на российском IT-рынке. Эта вакансия — твоя возможность присоединиться к нашей HR-бренд команде с атмосферой взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится). В нашей команде есть коллеги, занимающиеся как внешними, так и внутренними коммуникациями. Это позволяет нам досконально знать все преимущества, барьеры и зоны развития и выстраивать понятную работу с ними. Нас редко устраивает "status quo", поэтому идеальный кандидат — проактивный и неравнодушный человек.