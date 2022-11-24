Веб-аналитик в команду Сайта

Мы в поисках web-аналитика в команду Сайта, который поможет нам с развитием систем сквозной аналитики, формулированием гипотез на основании данных и интерпретацией данных.

Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли.

С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь. С вас — знание GA4, Яндекс. Метрики и Posthog (в том числе настройка), работа с большими объемами данных и построение сквозных воронок .