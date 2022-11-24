Стратегия и аналитика

Веб-аналитик в команду Сайта

Мы в поисках web-аналитика в команду Сайта, который поможет нам с развитием систем сквозной аналитики, формулированием гипотез на основании данных и интерпретацией данных.

Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли.

С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь. С вас — знание GA4, Яндекс. Метрики и Posthog (в том числе настройка), работа с большими объемами данных и построение сквозных воронок .

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках web-аналитика в команду Сайта, который поможет нам с развитием систем сквозной аналитики, формулированием гипотез на основании данных и интерпретацией данных.

Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли.

С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь. С вас — знание GA4, Яндекс. Метрики и Posthog (в том числе настройка), работа с большими объемами данных и построение сквозных воронок .

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Настраивать и поддерживать систему веб-аналитики GA4, Яндекс. Метрику и Posthog: прокидывать события/цели, строить отчеты, устанавливать счетчики, проверять данные
  • Аудировать корректность сбора данных
  • Развивать системы сквозной аналитики
  • Разрабатывать и поддерживать аналитические отчеты по разным моделям атрибуции (от сбора данных до визуализации)
  • Анализировать воронки по каналам, ивентам
  • Проводить A/B-тесты и анализировать результаты
  • Помогать коллегам из маркетинга и продуктового департамента в сборе данных и их интерпретации

Наши ожидания:

  • Умение строить системы сквозной аналитики
  • Глубокие знания принципов веб-аналитики и опыт в работе с GA4, Яндекс. Метрикой и Posthog
  • Опыт настройки сбора данных как Cloud так и Server Side
  • Понимание принципов работы GTM, тегов и триггеров
  • Способность разработать и придерживаться строгой системы нейминга
  • Понимание чужих настроек GTM-контейнеров, тегов и триггеров
  • Опыт построения аналитики/дашбордов
  • Умение дизайнить и проводить A/B-тесты
  • Работа с SQL-запросами

Будет плюсом:

  • Опыт работы с ClickHouse, BigQuery, PowerBI, Google Data Studio, Yandex Datalens или аналогичными

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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