Веб-аналитик в команду Сайта

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках web-аналитика в команду Сайта, который поможет нам с развитием систем сквозной аналитики, формулированием гипотез на основании данных и интерпретацией данных.
Наша команда развивает сайт компании: готовит контент, проектирует решения на стыке UX/UI и разрабатывает их, заботится о пользовательском опыте, тестирует гипотезы и делает так, чтобы метрики сайта постоянно росли.
С нас — интересные задачи, классная команда, выстроенные процессы и регулярная обратная связь. С вас — знание GA4, Яндекс. Метрики и Posthog (в том числе настройка), работа с большими объемами данных и построение сквозных воронок .
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Настраивать и поддерживать систему веб-аналитики GA4, Яндекс. Метрику и Posthog: прокидывать события/цели, строить отчеты, устанавливать счетчики, проверять данные
- Аудировать корректность сбора данных
- Развивать системы сквозной аналитики
- Разрабатывать и поддерживать аналитические отчеты по разным моделям атрибуции (от сбора данных до визуализации)
- Анализировать воронки по каналам, ивентам
- Проводить A/B-тесты и анализировать результаты
- Помогать коллегам из маркетинга и продуктового департамента в сборе данных и их интерпретации
Наши ожидания:
- Умение строить системы сквозной аналитики
- Глубокие знания принципов веб-аналитики и опыт в работе с GA4, Яндекс. Метрикой и Posthog
- Опыт настройки сбора данных как Cloud так и Server Side
- Понимание принципов работы GTM, тегов и триггеров
- Способность разработать и придерживаться строгой системы нейминга
- Понимание чужих настроек GTM-контейнеров, тегов и триггеров
- Опыт построения аналитики/дашбордов
- Умение дизайнить и проводить A/B-тесты
- Работа с SQL-запросами
Будет плюсом:
- Опыт работы с ClickHouse, BigQuery, PowerBI, Google Data Studio, Yandex Datalens или аналогичными
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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