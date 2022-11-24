Руководитель отдела внутреннего контроля

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Руководство деятельностью отдела, поддержание и развитие методологической базы для функционирования отдела, регламентирование и стандартизация процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля; Поддержание и развитие эффективной системы управления рисками, системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами; Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы отдела, представление на утверждение и контроль их выполнения; Консультирование и методологическая поддержка сотрудников в части управления рисками и внутреннего контроля; Организация и проведение обучения для сотрудников в области внутреннего контроля и управления рисками; Формирование и представление на рассмотрение руководству, комитету по аудиту отчетности об оценке надежности и эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля; Взаимодействие с внешними аудиторами и другими заинтересованными сторонами.
- Опыт работы в области внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками от 6-ти лет, на руководящей позиции – от 2-ух лет; Знание РСБУ, МСФО, требований SOX, международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, концепций COSO IC, COSO ERM, ISO 31000; Знание основ информационных технологий, общих принципов информационной безопасности, COBIT; Навыки развития и поддержания эффективной системы управления рисками, системы внутреннего контроля; Опыт качественной и количественной оценки рисков, риск-ориентированного планирования внутреннего контроля; Понимание управленческих принципов и основных бизнес-процессов; Отличные коммуникативные навыки, опыт взаимодействия с руководителями различного уровня; Высшее образование (финансово-экономическое, бухгалтерское, информатики, информационных систем управления или бизнеса).
- Опыт работы в компаниях Big4; Наличие профессиональных сертификатов (CIA, ACCA, CISA).
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
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Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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