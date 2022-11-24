Финансы и юриспруденция

Внутренний аудитор

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие во внутренних аудиторских проверках, а также консультационных проектах; Тестирование контролей, включая их дизайн и операционную эффективность; Выявление и анализ рисков бизнес-процессов; Разработка рекомендаций по устранению недостатков, минимизации рисков и оптимизации бизнес-процессов, мониторинг за их выполнением; Подготовка отчетов по результатам внутренних аудиторских проверок, консультационных проектов; Поддержание и развитие эффективной системы управления рисками, системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами; Участие в подготовке отчетов деятельности отдела внутреннего аудита.

      • Наши ожидания:

      • Опыт работы в области внутреннего аудита и/ или внутреннего контроля от 3-ех лет; Знание основных законодательных и нормативных правовых актов, относящихся к областям аудита, в том числе международных стандартов внутреннего аудита; Навыки поддержания и развития системы внутреннего контроля, анализа бизнес-процессов, рисков и контролей; Понимание основных бизнес-процессов; Отличные коммуникативные навыки; Высшее образование.

          • Будет плюсом:

          • Опыт работы в компаниях Big4; Наличие профессиональных сертификатов (CIA, ACCA).

              • Про здоровье и спорт:

              • Ежемесячная надбавка за некурение
              • ДМС + стоматология + офисный врач*
              • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
              • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
              • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
              • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
              • Офисный душ*

              Про развитие:

              • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
              • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
              • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
              • Онлайн-библиотека Alpina Digital

              Про досуг:

              • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
              • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
              • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

              *пока что только для питерского офиса

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