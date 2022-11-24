Внутренний аудитор

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Участие во внутренних аудиторских проверках, а также консультационных проектах; Тестирование контролей, включая их дизайн и операционную эффективность; Выявление и анализ рисков бизнес-процессов; Разработка рекомендаций по устранению недостатков, минимизации рисков и оптимизации бизнес-процессов, мониторинг за их выполнением; Подготовка отчетов по результатам внутренних аудиторских проверок, консультационных проектов; Поддержание и развитие эффективной системы управления рисками, системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами; Участие в подготовке отчетов деятельности отдела внутреннего аудита.
- Опыт работы в области внутреннего аудита и/ или внутреннего контроля от 3-ех лет; Знание основных законодательных и нормативных правовых актов, относящихся к областям аудита, в том числе международных стандартов внутреннего аудита; Навыки поддержания и развития системы внутреннего контроля, анализа бизнес-процессов, рисков и контролей; Понимание основных бизнес-процессов; Отличные коммуникативные навыки; Высшее образование.
- Опыт работы в компаниях Big4; Наличие профессиональных сертификатов (CIA, ACCA).
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Будет плюсом:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Финансы и юриспруденцияСмотреть все
Руководитель отдела внутреннего контроля
Санкт-ПетербургФинансы и юриспруденция
Бухгалтер по работе с первичной документацией
Санкт-Петербург