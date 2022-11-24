UX-дизайнер в команду Облачных баз данных

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем проектировщика с опытом работы над сложными инженерными продуктами, который будет улучшать опыт взаимодействия пользователей с услугой и влиять на метрики.
Вы получите крутой опыт исследования пользователей и конкурентов, примете участие в создании и запуске абсолютно новых облачных услуг, не имеющих аналогов на мировом рынке!
Вы сможете влиять на процессы, выстраивать их, влиять на внешний вид, наличие фичей и конечный результат.
У нас вы почувствуете удовольствие от создания действительно востребованных продуктов, решающих проблемы пользователей.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Работать на стыке UX и облачных технологий. Человек на этой позиции будет проектировать элементы интерфейса Панели Управления облачными услугами Selectel. Наша панель управления состоит из компонентов. Надо будет следить за существующими, обновлять их и создавать новые
- Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели. Человек в этой роли будет много общаться как с внутренним заказчиком, так и с внешним
- Разбираться в сложной предметной области (облачная инфраструктура, базы данных) и ловко управляться с ограничениями технологий. Нужно уметь балансировать между пользователем, бизнесом и ресурсами разработки
- Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, проводить качественные и количественные исследования с пользователями. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь
- Формировать метрики, следить за ними и дорабатывать текущие решения на основании этих метрик
- Развивать библиотеку UX- компонентов и UI-элементов вместе с проектировщиками компании.
- Развивать технические навыки на уровне, соответствующему пользователю облачной инфраструктуры
- Плотно работать с командами разработки, эксплуатации и тестирования для сбора требований
Наши ожидания:
- Опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов
- Опыт работы в продуктовых командах
- Умение проводить качественные и количественные исследования
- Навык работы с дизайн-системой
- Применение Человеко-ориентированного подхода при проектировании
- Готовность разбираться в важных технических составляющих как своего продукта, так и всей экосистемы Selectel
- Понимание концепции JTBD
+100 к резюме
- Опыт работы с системами аналитики и визуализации данных
- Опыт работы в ecommerce-продуктах или B2B продуктах
- Понимание, что такое база данных и зачем люди нанимают её на работу
- Опыт работы с услугами любых облачных провайдеров
- Применение Data-driven подхода
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса