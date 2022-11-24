UX

UX-дизайнер в команду Облачных баз данных

Мы ищем проектировщика с опытом работы над сложными инженерными продуктами, который будет улучшать опыт взаимодействия пользователей с услугой и влиять на метрики.

Вы получите крутой опыт исследования пользователей и конкурентов, примете участие в создании и запуске абсолютно новых облачных услуг, не имеющих аналогов на мировом рынке!
Вы сможете влиять на процессы, выстраивать их, влиять на внешний вид, наличие фичей и конечный результат.

У нас вы почувствуете удовольствие от создания действительно востребованных продуктов, решающих проблемы пользователей.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем проектировщика с опытом работы над сложными инженерными продуктами, который будет улучшать опыт взаимодействия пользователей с услугой и влиять на метрики.

Вы получите крутой опыт исследования пользователей и конкурентов, примете участие в создании и запуске абсолютно новых облачных услуг, не имеющих аналогов на мировом рынке!
Вы сможете влиять на процессы, выстраивать их, влиять на внешний вид, наличие фичей и конечный результат.

У нас вы почувствуете удовольствие от создания действительно востребованных продуктов, решающих проблемы пользователей.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Работать на стыке UX и облачных технологий. Человек на этой позиции будет проектировать элементы интерфейса Панели Управления облачными услугами Selectel. Наша панель управления состоит из компонентов. Надо будет следить за существующими, обновлять их и создавать новые
  • Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели. Человек в этой роли будет много общаться как с внутренним заказчиком, так и с внешним
  • Разбираться в сложной предметной области (облачная инфраструктура, базы данных) и ловко управляться с ограничениями технологий. Нужно уметь балансировать между пользователем, бизнесом и ресурсами разработки
  • Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, проводить качественные и количественные исследования с пользователями. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь
  • Формировать метрики, следить за ними и дорабатывать текущие решения на основании этих метрик
  • Развивать библиотеку UX- компонентов и UI-элементов вместе с проектировщиками компании.
  • Развивать технические навыки на уровне, соответствующему пользователю облачной инфраструктуры
  • Плотно работать с командами разработки, эксплуатации и тестирования для сбора требований

Наши ожидания:

  • Опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов
  • Опыт работы в продуктовых командах
  • Умение проводить качественные и количественные исследования
  • Навык работы с дизайн-системой
  • Применение Человеко-ориентированного подхода при проектировании
  • Готовность разбираться в важных технических составляющих как своего продукта, так и всей экосистемы Selectel
  • Понимание концепции JTBD

+100 к резюме

  • Опыт работы с системами аналитики и визуализации данных
  • Опыт работы в ecommerce-продуктах или B2B продуктах
  • Понимание, что такое база данных и зачем люди нанимают её на работу
  • Опыт работы с услугами любых облачных провайдеров
  • Применение Data-driven подхода

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.