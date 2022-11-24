UX-дизайнер в команду Облачных баз данных

Мы ищем проектировщика с опытом работы над сложными инженерными продуктами, который будет улучшать опыт взаимодействия пользователей с услугой и влиять на метрики.



Вы получите крутой опыт исследования пользователей и конкурентов, примете участие в создании и запуске абсолютно новых облачных услуг, не имеющих аналогов на мировом рынке!

Вы сможете влиять на процессы, выстраивать их, влиять на внешний вид, наличие фичей и конечный результат.

У нас вы почувствуете удовольствие от создания действительно востребованных продуктов, решающих проблемы пользователей.