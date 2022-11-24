Frontend - разработчик

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Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в облаке Selectel.
Одной из основных задач команды является предоставление инструментов для управления ролями и группами пользователей и их интеграция во все продукты Selectel. Кроме того, команда занимается задачами авторизации и аутентификации пользователей.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продуктов IAM
- Создавать и поддерживать FE платформу и SDK авторизации для всех продуктов Selectel
- Поддерживать другие команды Selectel в интеграции с SDK авторизации
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов IAM, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик в IAM
- Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионного тестирования существующих фич
- Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлением тех долгом
Наши ожидания:
- Опыт работы с HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Имеете опыт разработки на Angular 10 и выше, AngularJS приветствуется
- Чёткое понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD
- Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Опыт мониторинга frontend приложений и организации работы с ошибками (sentry и тп)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Имеете опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом:
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз данных
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса