Frontend - разработчик

Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в облаке Selectel.

Одной из основных задач команды является предоставление инструментов для управления ролями и группами пользователей и их интеграция во все продукты Selectel. Кроме того, команда занимается задачами авторизации и аутентификации пользователей.