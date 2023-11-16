Системное администрирование

Системный администратор VMware

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Администрирование текущей инфраструктуры различных проектов (публичное и частные облака, VDI)
  • Развитие текущей инфраструктуры услуг на базе продуктов VMware (анализ узких мест, выявление недоработок, повышение надежности инфраструктуры, улучшение и развитие систем мониторинга)
  • Техническое сопровождение заказчиков компании в качестве эксперта (помощь в планировании миграций, технические консультации по используемым продуктам VMware)
  • Ведение технической документации, внутренней и внешней баз знаний по услугам на базе продуктов VMware

Мы ожидаем

  • Знания и опыт работы по основным продуктам VMware, используемых сервис-провайдерами: VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX-T, VMware Cloud Director
  • Понимание основных принципов построения и работы компьютерных сетей на уровне не ниже CCNA
  • Понимание принципов работы и построения SDN сетей (Software Defined Networking)
  • Опыт администрирования ОС семейства Windows Server (2016/2019/2022)
  • Опыт администрирования Active Directory, DHCP, WSUS
  • Навыки написания скриптов на PowerCLI/Python/BASH
  • Базовые навыки администрирования ОС на базе Linux (дистрибутив не важен)
  • Умение составлять и поддерживать техническую документацию

Будет плюсом

  • Знания и опыт работы с системами СРК (мы используем продукты Veeam, но опыт работы с другими вендорами также будет плюсом)
  • Опыт работы с продуктами VMware vRealize Operations Manager, VMware vRealize Log Insight
  • Опыт работы с технологиями VDI (Virtual Desktop Infrastructure) на базе продуктов VMware (VMware Horizon)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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