Технический писатель - стажер

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Постоянно узнавать что-то новое о серверах, сетях и дата-центрах Создавать и поддерживать документацию по продуктам Selectel Работать с обратной связью от пользователей Совместно с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами
- Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной Знаете, кто такой технический писатель, понимаете бизнес-ценность документации и хотите развиваться в этой профессии Имеете представление о том, как проходит процесс создания пользовательской документации Уметь работать с текстовым редактором GoogleDocs и его расширениями Имеете представление о системе контроля версий Git и языке разметки Markdown Готовы принимать обратную связь от руководителя и коллег и учитывать её в работе Можете работать с англоязычными источниками информации
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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