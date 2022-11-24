Стажировки и практики

Технический писатель - стажер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Постоянно узнавать что-то новое о серверах, сетях и дата-центрах Создавать и поддерживать документацию по продуктам Selectel Работать с обратной связью от пользователей Совместно с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами

      • Наши ожидания:

      • Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной Знаете, кто такой технический писатель, понимаете бизнес-ценность документации и хотите развиваться в этой профессии Имеете представление о том, как проходит процесс создания пользовательской документации Уметь работать с текстовым редактором GoogleDocs и его расширениями Имеете представление о системе контроля версий Git и языке разметки Markdown Готовы принимать обратную связь от руководителя и коллег и учитывать её в работе Можете работать с англоязычными источниками информации

          • Про здоровье и спорт:

          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач*
          • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
          • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
          • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
          • Офисный душ*

          Про развитие:

          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
          • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital

          Про досуг:

          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
          • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
          • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

          *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.