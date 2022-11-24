Практикант в департамент маркетинга

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Приглашаем практиканта в команду маркетинга Selectel. Маркетинг в Selectel занимается продвижением сложных инфраструктурных ИТ-продуктов. У нас in-house команда, которая занимается всевозможными задачами: PPC, SEO, email маркетинг, дизайн лендингов, SMM, работа со СМИ, интеграции с блогерами, креативные спецпроектов в медиа... Стоит ли продолжать? :) Ищем нового коллегу на стартовую позицию. Эта вакансия для тебя, если ты хочешь начать карьеру в маркетинге и узнать лучше о специфике различных маркетинговых направлений.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Административные задачи: помощь в работе с документооборотом департамента маркетинга
- Работа с договорами: составление, согласование, подписание, отправка
- Помощь в подготовке отчетов: подготовка презентаций, проверка данных
- Контроль работы подрядчиков департамента маркетинга
- Помощь в производстве маркетинговых материалов
- Взаимодействие со смежными командами по рабочим вопросам
- Помощь в реализации проектов маркетинга
Наши ожидания:
- Знание основных принципов маркетинга и рекламы
- Хорошие коммуникативные навыки: предстоит много общаться с людьми
- Самоорганизация: способность планировать свою работу, управлять временем и приоритетами
- Образование: студент или выпускник бакалавриата/магистратуры в сфере маркетинга, PR, рекламы, менеджмента или смежных областей
Будет плюсом:
- – Опыт работы с договорами и документами будет преимуществом
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-тидневная рабочая неделя
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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