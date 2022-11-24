Практикант в департамент маркетинга

Приглашаем практиканта в команду маркетинга Selectel. Маркетинг в Selectel занимается продвижением сложных инфраструктурных ИТ-продуктов. У нас in-house команда, которая занимается всевозможными задачами: PPC, SEO, email маркетинг, дизайн лендингов, SMM, работа со СМИ, интеграции с блогерами, креативные спецпроектов в медиа... Стоит ли продолжать? :) Ищем нового коллегу на стартовую позицию. Эта вакансия для тебя, если ты хочешь начать карьеру в маркетинге и узнать лучше о специфике различных маркетинговых направлений.