Стажировки и практики

Практикант в департамент маркетинга

Приглашаем практиканта в команду маркетинга Selectel. Маркетинг в Selectel занимается продвижением сложных инфраструктурных ИТ-продуктов. У нас in-house команда, которая занимается всевозможными задачами: PPC, SEO, email маркетинг, дизайн лендингов, SMM, работа со СМИ, интеграции с блогерами, креативные спецпроектов в медиа... Стоит ли продолжать? :) Ищем нового коллегу на стартовую позицию. Эта вакансия для тебя, если ты хочешь начать карьеру в маркетинге и узнать лучше о специфике различных маркетинговых направлений.
Санкт-Петербург
Гибкий
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Приглашаем практиканта в команду маркетинга Selectel. Маркетинг в Selectel занимается продвижением сложных инфраструктурных ИТ-продуктов. У нас in-house команда, которая занимается всевозможными задачами: PPC, SEO, email маркетинг, дизайн лендингов, SMM, работа со СМИ, интеграции с блогерами, креативные спецпроектов в медиа... Стоит ли продолжать? :) Ищем нового коллегу на стартовую позицию. Эта вакансия для тебя, если ты хочешь начать карьеру в маркетинге и узнать лучше о специфике различных маркетинговых направлений.
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Административные задачи: помощь в работе с документооборотом департамента маркетинга
  • Работа с договорами: составление, согласование, подписание, отправка
  • Помощь в подготовке отчетов: подготовка презентаций, проверка данных
  • Контроль работы подрядчиков департамента маркетинга
  • Помощь в производстве маркетинговых материалов
  • Взаимодействие со смежными командами по рабочим вопросам
  • Помощь в реализации проектов маркетинга

Наши ожидания:

  • Знание основных принципов маркетинга и рекламы
  • Хорошие коммуникативные навыки: предстоит много общаться с людьми
  • Самоорганизация: способность планировать свою работу, управлять временем и приоритетами
  • Образование: студент или выпускник бакалавриата/магистратуры в сфере маркетинга, PR, рекламы, менеджмента или смежных областей

Будет плюсом:

  • – Опыт работы с договорами и документами будет преимуществом

      • Про условия:

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • 5-тидневная рабочая неделя

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.