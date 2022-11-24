HR

Младший специалист по кадровому администрированию

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (300 чел) Ведение табелей учета рабочего времени Ведение миграционного учета Суммированный учет, графики работы Участие в HR проектах компании Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства Работа с соцпекетом

      • Наши ожидания:

      • *Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 1 года в компаниях с численностью от 300 человек * Знание 1С ЗУП 8.3 * Хорошее знание ТК РФ и законодательных актов в части трудового права *Законченное образование (желательно экономическое, юридическое) *Желание развиваться и работать в отделе кадров *Внимательность, ответственность, скрупулёзность, коммуникабельность * Английский В1 - В2 (возможность вести переписку на английском) *Женский пол

          • Знание систем/программ:

          • 1С 8.3

              • Про здоровье и спорт:

              • Ежемесячная надбавка за некурение
              • ДМС + стоматология + офисный врач*
              • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
              • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
              • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
              • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
              • Офисный душ*

              Про развитие:

              • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
              • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
              • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
              • Онлайн-библиотека Alpina Digital

              Про досуг:

              • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
              • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
              • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

              *пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.