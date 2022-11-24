Младший специалист по кадровому администрированию

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (300 чел) Ведение табелей учета рабочего времени Ведение миграционного учета Суммированный учет, графики работы Участие в HR проектах компании Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства Работа с соцпекетом
- *Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 1 года в компаниях с численностью от 300 человек * Знание 1С ЗУП 8.3 * Хорошее знание ТК РФ и законодательных актов в части трудового права *Законченное образование (желательно экономическое, юридическое) *Желание развиваться и работать в отделе кадров *Внимательность, ответственность, скрупулёзность, коммуникабельность * Английский В1 - В2 (возможность вести переписку на английском) *Женский пол
- 1С 8.3
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Знание систем/программ:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса