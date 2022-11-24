Системный архитектор

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Мы ищем системного архитектора в команду Selectel Execution Environment с возможность роста в Tech Lead. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать сервис учета действий клиентов
- Проектировать и развивать функционал системы уведомлений для клиентов
- Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
- Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)
Наши ожидания:
- Знание архитектуры Linux (C++ или Rust)
- Понимание процесса разработки софта (app level, driver level)
- Знание современных средств виртуализации, контейнеризации, понимание стека сетевых технологий
- Понимание архитектуры ПО, опыт в проектировании многопользовательских систем
- Стратегическое видение, понимание вектора технологического развития операционных систем, средств виртуализации
Будет плюсом:
- Опыт проведения рефакторинга на системном уровне (от монолитной архитектуры к микросервисной)
- Опыт портирования сложных систем на разные архитектуры
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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