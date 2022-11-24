Backend-разработка

Системный архитектор

Мы ищем системного архитектора в команду Selectel Execution Environment с возможность роста в Tech Lead. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем системного архитектора в команду Selectel Execution Environment с возможность роста в Tech Lead. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать сервис учета действий клиентов
  • Проектировать и развивать функционал системы уведомлений для клиентов
  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
  • Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)

Наши ожидания:

  • Знание архитектуры Linux (C++ или Rust)
  • Понимание процесса разработки софта (app level, driver level)
  • Знание современных средств виртуализации, контейнеризации, понимание стека сетевых технологий
  • Понимание архитектуры ПО, опыт в проектировании многопользовательских систем
  • Стратегическое видение, понимание вектора технологического развития операционных систем, средств виртуализации

Будет плюсом:

  • Опыт проведения  рефакторинга на системном уровне (от монолитной архитектуры к микросервисной)
  • Опыт портирования сложных систем на разные архитектуры

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.