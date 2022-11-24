Продуктовый аналитик

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Мы находимся в поисках продуктового аналитика в команду Selectel Execution Environment. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Анализировать продуктовые данные и формулировать выводы из них
- Поддерживать принятие продуктовых решений на основе данных и их интерпретации
- Находить внутренние и внешние точки роста продуктов
- Прогнозировать влияние от внедрения новых функций, участвовать в принятии data driven решений об их запуске
- Организовывать продуктовые исследования, А/В тестирования, ставить ТЗ для разработчиков
- Анализировать поведение наших пользователей
Наши ожидания:
- Опыт работы от 3 лет с похожими задачами
- Способность проведения самостоятельных исследований как в продуктовом, так и в финансовом срезе
- Опыт работы с большими данными в IT
- Владение инструментами и методологиями статистического анализа
- Понимание продуктовых метрик
- Развитые аналитические способности
- Готовность погружаться в новые для себя области
- Способность смотреть на продукт глазами клиента, бизнеса и инвестора
- Стратегическое мышление
Будет плюсом:
- Опыт работы с техническими материалами
- Знание операционных систем на базе Linux
- Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
- Опыт работы не только с рынками РФ, но и другими странами СНГ
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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