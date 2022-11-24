Стратегия и аналитика

Продуктовый аналитик

Мы находимся в поисках продуктового аналитика в команду Selectel Execution Environment. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы находимся в поисках продуктового аналитика в команду Selectel Execution Environment. Вам предстоит работать с уникальным продуктом, большими данными и пройти большой путь от идеи до реализации.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Анализировать продуктовые данные и формулировать выводы из них
  • Поддерживать принятие продуктовых решений на основе данных и их интерпретации
  • Находить внутренние и внешние точки роста продуктов
  • Прогнозировать влияние от внедрения новых функций, участвовать в принятии data driven решений об их запуске
  • Организовывать продуктовые исследования, А/В тестирования, ставить ТЗ для разработчиков
  • Анализировать поведение наших пользователей

Наши ожидания:

  • Опыт работы от 3 лет с похожими задачами
  • Способность проведения самостоятельных исследований как в продуктовом, так и в финансовом срезе
  • Опыт работы с большими данными в IT
  • Владение инструментами и методологиями статистического анализа
  • Понимание продуктовых метрик
  • Развитые аналитические способности
  • Готовность погружаться в новые для себя области
  • Способность смотреть на продукт глазами клиента, бизнеса и инвестора
  • Стратегическое мышление

Будет плюсом:

  • Опыт работы с техническими материалами
  • Знание операционных систем на базе Linux
  • Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
  • Опыт работы не только с рынками РФ, но и другими странами СНГ

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.