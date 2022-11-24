Менеджер по оплате

Главная ответственность отдела - это обеспечении высокого уровня удовлетворенности клиентов в отношении оплаты и договорных отношений. Наша задача заключается в том, чтобы гарантировать, что клиентам предоставляется полная информация и поддержка, а также помогать им решать возникающие проблемы и аспекты, связанные с оплатой, услугами, документами.