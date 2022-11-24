Маркетинг и PR

Контент-маркетолог

Удаленная работа
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Удаленная работа
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в развитии сайта компании: анализировать текущую статистику с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics, готовить контент и планировать обновления.
  • Отвечать за контент-план для социальных сетей и блога, редактировать готовые тексты и участвовать в разработке контента.
  • Развивать ивент-направление: разрабатывать план для онлайн-вебинаров, их креативные концепции, реализовывать их и оценивать эффективность. 
  • Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов.

Наши ожидания:

  • Опыт работы от 3 лет с похожими задачами.
  • Уровень владения английским не ниже B2.
  • Знаете, как анализировать эффективность рекламных кампаний в Яндекс Метрике и Google Analytics.
  • У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Wordpress и др.) и Figma. 
  • Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение.
  • Видите задачи комплексно.
  • Аргументируете свои решения.
  • Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации

Будет плюсом:

  • Опыт работы с техническими материалами.

  • Понимание принципов работы

    инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса.

  • Опыт работы не только на рынках РФ, но и с другими странами СНГ.

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию.
  • Белая заработная плата.
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев.
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно.
  • Релокационный бонус при переезде.
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки.
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00).
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже).
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис.

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Младший продуктовый редактор

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR

Технический редактор

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.