Контент-маркетолог

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Удаленная работа
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в развитии сайта компании: анализировать текущую статистику с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics, готовить контент и планировать обновления.
- Отвечать за контент-план для социальных сетей и блога, редактировать готовые тексты и участвовать в разработке контента.
- Развивать ивент-направление: разрабатывать план для онлайн-вебинаров, их креативные концепции, реализовывать их и оценивать эффективность.
- Готовить контент для лендингов и образовательных материалов, баннеров, презентаций, спецпроектов.
Наши ожидания:
- Опыт работы от 3 лет с похожими задачами.
- Уровень владения английским не ниже B2.
- Знаете, как анализировать эффективность рекламных кампаний в Яндекс Метрике и Google Analytics.
- У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Wordpress и др.) и Figma.
- Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение.
- Видите задачи комплексно.
- Аргументируете свои решения.
- Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации
Будет плюсом:
- Опыт работы с техническими материалами.
Понимание принципов работы
инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса.
- Опыт работы не только на рынках РФ, но и с другими странами СНГ.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию.
- Белая заработная плата.
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев.
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно.
- Релокационный бонус при переезде.
- Бесплатные обеды и кофе-брейки.
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00).
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже).
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис.
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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