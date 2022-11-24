Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по учету внеоборотных активов

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Ведение учета внеоборотных и оборотных активов в системе 1С: Бухгалтерия 8.3
  • Синхронизация баз складского учета и бухгалтерского учета в части сетевого оборудования
  • Формирование на счетах учета стоимости капитальных вложений
  • Отражение приобретения и принятия к учету объектов НМА
  • Участие в проведении инвентаризации ТМЦ, ОС, МОС и НМА
  • Анализ изменений законодательства в области БУ и НУ внеоборотных и оборотных активов и оперативное их внедрение

  • Помощь в контроле закрытия периода, автоматизации, улучшении и регламентировании процессов группы

    Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок

Наши ожидания:

  • Опыт ведения бухгалтерского учета капитальных вложений, ОС, НМА от 3-х лет
  • Знание законодательства в части бухгалтерского и налогового учета основных средств, запасов, нематериальных активовов (№ 402-ФЗ, НК РФ, ФСБУ 6/2020, 26/2020, 14/2022)
  • Опыт постановки ТЗ программистам 1С для доработки программы
  • Уверенное владение программами: 1С: Предприятие 8.3, MS Excel, Word, Консультант+
  • Развитые аналитические навыки и умение обрабатывать объемные массивы данных
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, инициативность, умение работать в команде

Будет плюсом:

  • Понимание компонентного учета основных средств

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Удобный рабочий день, гибкое начало рабочего дня с 9 до 11-00
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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