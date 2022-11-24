Product Analyst

Отдел проектирования аналитических решений, совместно с командой BI-разработки, занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense.

Мы оказываем нашим коллегам помощь в формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и обучением работе с готовыми приложениями, создаем обучающие материалы. А также с удовольствием занимаемся любой ad-hoc аналитикой.

Мы помогаем коллегам из самых разных подразделений компании и сейчас находимся в поиске сотрудника, который будет заниматься направлением продуктовой аналитики.

Скучать точно не придется, благодаря разнообразию задач: