Стратегия и аналитика

Product Analyst

Отдел проектирования аналитических решений, совместно с командой BI-разработки, занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense.

Мы оказываем нашим коллегам помощь в формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и обучением работе с готовыми приложениями, создаем обучающие материалы. А также с удовольствием занимаемся любой ad-hoc аналитикой.

Мы помогаем коллегам из самых разных подразделений компании и сейчас находимся в поиске сотрудника, который будет заниматься направлением продуктовой аналитики.

Скучать точно не придется, благодаря разнообразию задач:

  • Мы используем разнообразный актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их
  • У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками и продуктами
  • Все члены команды вдохновлены своим делом, в команде развита культура обмена знаниями
  • Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в установленные сроки, и ценим это умение в наших кандидатах
Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел проектирования аналитических решений, совместно с командой BI-разработки, занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense.

Мы оказываем нашим коллегам помощь в формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и обучением работе с готовыми приложениями, создаем обучающие материалы. А также с удовольствием занимаемся любой ad-hoc аналитикой.

Мы помогаем коллегам из самых разных подразделений компании и сейчас находимся в поиске сотрудника, который будет заниматься направлением продуктовой аналитики.

Скучать точно не придется, благодаря разнообразию задач:

  • Мы используем разнообразный актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их
  • У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками и продуктами
  • Все члены команды вдохновлены своим делом, в команде развита культура обмена знаниями
  • Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в установленные сроки, и ценим это умение в наших кандидатах
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Регулярно коммуницировать с командами, управляющими развитием продуктовой линейки Selectel
  • Заполнять бриф с заказчиками, помогать в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
  • Составлять ТЗ и создавать макеты интерфейсов для разработки BI-приложений в Qlik Sense
  • Сопровождать процесс разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестировать готовые инструменты
  • Самостоятельно проводить ad-hoc исследования
  • Проводить презентации инструментов и результатов исследований внутренним заказчикам
  • Популяризировать аналитику в компании, обучать коллег, наполнять базы знаний

Наши ожидания:

  • Опыт от 3-х лет
  • Работа на должности Product Analyst, Data Analyst, BI-analyst, BI-dev не менее 1 года
  • Опыт работы с BI-системами хотя бы в качестве пользователя SQL

Знание систем/программ:

  • SQL BI инструменты (Qlik Sense, Tableau, Power BI, DataLens)

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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