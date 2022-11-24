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Отдел проектирования аналитических решений, совместно с командой BI-разработки, занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense.
Мы оказываем нашим коллегам помощь в формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и обучением работе с готовыми приложениями, создаем обучающие материалы. А также с удовольствием занимаемся любой ad-hoc аналитикой.
Мы помогаем коллегам из самых разных подразделений компании и сейчас находимся в поиске сотрудника, который будет заниматься направлением продуктовой аналитики.
Скучать точно не придется, благодаря разнообразию задач:
- Мы используем разнообразный актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Вы сможете влиять на процессы и улучшать их
- У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с разными заказчиками и продуктами
- Все члены команды вдохновлены своим делом, в команде развита культура обмена знаниями
- Мы полностью отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в установленные сроки, и ценим это умение в наших кандидатах
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Регулярно коммуницировать с командами, управляющими развитием продуктовой линейки Selectel
- Заполнять бриф с заказчиками, помогать в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
- Составлять ТЗ и создавать макеты интерфейсов для разработки BI-приложений в Qlik Sense
- Сопровождать процесс разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестировать готовые инструменты
- Самостоятельно проводить ad-hoc исследования
- Проводить презентации инструментов и результатов исследований внутренним заказчикам
- Популяризировать аналитику в компании, обучать коллег, наполнять базы знаний
Наши ожидания:
- Опыт от 3-х лет
- Работа на должности Product Analyst, Data Analyst, BI-analyst, BI-dev не менее 1 года
- Опыт работы с BI-системами хотя бы в качестве пользователя SQL
Знание систем/программ:
- SQL BI инструменты (Qlik Sense, Tableau, Power BI, DataLens)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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