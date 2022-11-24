Системное администрирование

Специалист по техническому сопровождению мероприятий

Selectel проводит на своей площадке большое количество классных ивентов, различных митапов и мероприятий. Наши пользователи очень любят онлайн-трансляции и качественные видео в наших соц. сетях!

Мы ищем специалиста по техническому сопровождению мероприятий для нашей команды Офисного администрирования.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Selectel проводит на своей площадке большое количество классных ивентов, различных митапов и мероприятий. Наши пользователи очень любят онлайн-трансляции и качественные видео в наших соц. сетях!

Мы ищем специалиста по техническому сопровождению мероприятий для нашей команды Офисного администрирования.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи:

  • Настройка аудио- и видеооборудования, освещения на мероприятиях
  • Настройка стриминговых программ и эфиров
  • Управление камерой и переходами между сценами, настройка звука, мониторинг состояния трансляции
  • Исправление технических неполадок
  • Разработка и реализация планов по техническому улучшению оборудования для трансляций и аудио-видео записей

Наши ожидания:

  • Практические знания и опыт работы с видеооборудованием, включая настройку фото/видео камер, работу со светом, использование штативов и слайдеров
  • Знания видео/фото оборудования: ты разбираешься в технических характеристиках камер, умеешь их настраивать под текущие условия съемки
  • Навыки работы с штативами, крепежными системами, триподами, моноподами, слайдерами
  • Опыт работы с картами захвата изображения, сплиттерами, сендерами
  • Опыт настройки профессиональных осветительных приборов
  • Навыки работы с аудио-оборудованием: микрофоны, микшерные пульты и усилители
  • Навыки работы с ВКС-системами
  • Умение работать с проекторами, телевизорами и мониторами

Знание систем/программ:

  • Опыт работы с программами OBS, DaVinci Resolve, Figma
  • Знание основных принципов монтажа видео и звука
  • Опыт работы с творческой студией YouTube и платформами для трансляций

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.