Специалист по техническому сопровождению мероприятий

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Мы ищем специалиста по техническому сопровождению мероприятий для нашей команды Офисного администрирования.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи:
- Настройка аудио- и видеооборудования, освещения на мероприятиях
- Настройка стриминговых программ и эфиров
- Управление камерой и переходами между сценами, настройка звука, мониторинг состояния трансляции
- Исправление технических неполадок
- Разработка и реализация планов по техническому улучшению оборудования для трансляций и аудио-видео записей
Наши ожидания:
- Практические знания и опыт работы с видеооборудованием, включая настройку фото/видео камер, работу со светом, использование штативов и слайдеров
- Знания видео/фото оборудования: ты разбираешься в технических характеристиках камер, умеешь их настраивать под текущие условия съемки
- Навыки работы с штативами, крепежными системами, триподами, моноподами, слайдерами
- Опыт работы с картами захвата изображения, сплиттерами, сендерами
- Опыт настройки профессиональных осветительных приборов
- Навыки работы с аудио-оборудованием: микрофоны, микшерные пульты и усилители
- Навыки работы с ВКС-системами
- Умение работать с проекторами, телевизорами и мониторами
Знание систем/программ:
- Опыт работы с программами OBS, DaVinci Resolve, Figma
- Знание основных принципов монтажа видео и звука
- Опыт работы с творческой студией YouTube и платформами для трансляций
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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