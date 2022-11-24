Маркетинг и PR

Технический редактор

Мы ищем пишущего редактора в команду продуктовых и технических текстов. Активно развиваем блог на Хабре и занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Присоединяйтесь!

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Мы ищем пишущего редактора в команду продуктовых и технических текстов. Активно развиваем блог на Хабре и занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Присоединяйтесь!

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Писать для Хабра и Академии Selectel. Тематика — IT-инфраструктура: серверы, облачные решения, ML-продукты, DevOps-практики и так далее
  • Редактировать технические тексты экспертов компании, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами
  • Заниматься дистрибуцией написанных текстов в социальных сетях, контентных рассылках и других каналах коммуникации компании,
  • Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной позиции в IT-компании или специализированных СМИ
  • Навык быстрой обработки информации и выделения главного: вы можете концептуально охватить сложную тему
  • Портфолио технических текстов
  • Опыт подготовки текстов совместно с экспертами (на основе интервью, доклада, подкаста и т.д.),
  • Представление, как устроены современные дата-центры и зачем компаниям нужна IT-инфраструктура

Знание систем/программ:

  • Google Analytics, Яндекс Метрика, Notion было бы супер опыт работы в Jira и Confluence

      • Про условия:

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белую заработную плату и премии по результатам работы
      • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт:

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие:

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг:

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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