Технический редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем пишущего редактора в команду продуктовых и технических текстов. Активно развиваем блог на Хабре и занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Присоединяйтесь!
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Писать для Хабра и Академии Selectel. Тематика — IT-инфраструктура: серверы, облачные решения, ML-продукты, DevOps-практики и так далее
- Редактировать технические тексты экспертов компании, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами
- Заниматься дистрибуцией написанных текстов в социальных сетях, контентных рассылках и других каналах коммуникации компании,
- Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции в IT-компании или специализированных СМИ
- Навык быстрой обработки информации и выделения главного: вы можете концептуально охватить сложную тему
- Портфолио технических текстов
- Опыт подготовки текстов совместно с экспертами (на основе интервью, доклада, подкаста и т.д.),
- Представление, как устроены современные дата-центры и зачем компаниям нужна IT-инфраструктура
Знание систем/программ:
- Google Analytics, Яндекс Метрика, Notion было бы супер опыт работы в Jira и Confluence
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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