Технический редактор

Мы ищем пишущего редактора в команду продуктовых и технических текстов. Активно развиваем блог на Хабре и занимаем там 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Присоединяйтесь!