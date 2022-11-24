Сервисный инженер систем ОВиК

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- Официальная зарплата - ДМС - Посещение семинаров, обучающих курсов повышении квалификации - Нестандартные задачи - Эксплуатация нового, современного оборудования - Возможность принимать участие в создании новых Дата-центров - Оснащение инструментально-технической поддержкой - Молодой коллектив
Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- -Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, систем кондиционирования офисов и технических помещений) -Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой -Замена вентиляторов, компрессоров, насосов -Чистка теплообменного оборудования -Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка -Замена радиаторов отопления, опрессовка. -Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (установка датчиков t/h, расширительных баков, запорной арматуры, замена вентиляторов, электродвигателей)
- -Среднее специальное или высшее техническое образование (знание принципиальной схемы холодильных машин, основы термодинамики, гидродинамики) -Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения) -Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics, Danfoss, Weintek. -Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок -Умение пользоваться технической документацией -Умение пользоваться специальными инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, цифровой манометрический коллектор, анемометр, станция регенерации фреона)
- -Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования -Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ -Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации -Знание систем промышленной автоматики -Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха -Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию -Навыки обновления ПО на контроллерах Carel, Danfoss, Beckhoff, ПУ Weintek.
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
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- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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*пока что только для питерского офиса
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