Инженеры дата-центра

Младший инженер в команду сборки (Берзарина)

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Чем предстоит заниматься: Сборкой серверов Получением и учётом оборудования Ремонтом: плановым и не очень Поддержанием складов и ЗИПов Тестированием оборудования Поиском и решением железячных проблем

      • Наши ожидания:

      • Опыт сборка и ремонта ПК/ноутбуков Опыт установки ОС Linux, знание командной строки

          • Про здоровье и спорт:

          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач*
          • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
          • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
          • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
          • Офисный душ*

          Про развитие:

          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
          • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital

          Про досуг:

          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
          • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
          • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

          *пока что только для питерского офиса

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