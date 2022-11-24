Младший инженер в команду сборки (Берзарина)

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Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Чем предстоит заниматься: Сборкой серверов Получением и учётом оборудования Ремонтом: плановым и не очень Поддержанием складов и ЗИПов Тестированием оборудования Поиском и решением железячных проблем
- Опыт сборка и ремонта ПК/ноутбуков Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса