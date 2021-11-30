Ведущий инженер Linux в команду Managed Services

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Приглашаем Ведущего инженера Linux в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
На этой позиции вам предстоит
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Участие в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
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Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
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Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
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Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт работы на аналогичной позиции
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Экспертное знание ОС Linux
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Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD
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Уверенное знание k8s
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Опыт построения кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
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Любовь к автоматизации рутинных задач скриптами (Bash, Python, Ansible и другими)
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Следование best practice в области автоматизации
Будет плюсом
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Умение составлять техническую документацию
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Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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