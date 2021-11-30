Младший системный инженер в дата-центр (пгт Дубровка)

Работа в в команде инженерно-технического отдела в Selectel - это прекрасная возможность для старта карьеры в крутом дата-центре, возможность понять фундаментальные принципы работы дата-центра и получить навыки работы с серверами, сетевым оборудованием, слаботочными системы и ВОЛС.
Основные задачи на этой позиции
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Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
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Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
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Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
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Понимание принципов работы компьютерных сетей
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Опыт монтажа СКС
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Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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График работы: пятидневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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