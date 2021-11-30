Практикант в инженерно-технический отдел (пгт. Дубровка)

Приглашаем на практику в команду инженерно-технического отдела в дата-центр, расположенный в пгт Дубровка.
Практика в Selectel - это про:
- Широкое поле для действий - 3 дата-центра в одной локации (пгт Дубровка)
- Спокойную обстановку и жаркий темп работы
- Творческий подход к установке серверов
- Работу с современным оборудованием
Чем предстоит заниматься на практике:
- Работать с серверным и сетевым оборудованием
- Диагностировать и устранять неполадки
- Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
- Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами
- Cтуденты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов
- Знания основ работы с OC Linux
- Желание погрузиться в специфику работы дата-центра
Про условия на практике
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкий график, от 20 часов в неделю
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Место работы - дата-центр в пгт. Дубровка (40 мин. от ст.м. ул. Дыбенко)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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