Практикант в инженерно-технический отдел (пгт. Дубровка)

Приглашаем на практику в команду инженерно-технического отдела в дата-центр, расположенный в пгт Дубровка.

Практика в Selectel - это про:

Широкое поле для действий - 3 дата-центра в одной локации (пгт Дубровка)

Спокойную обстановку и жаркий темп работы

Творческий подход к установке серверов

Работу с современным оборудованием

Чем предстоит заниматься на практике:

Работать с серверным и сетевым оборудованием

Диагностировать и устранять неполадки

Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном

Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами

Cтуденты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов

Знания основ работы с OC Linux

Желание погрузиться в специфику работы дата-центра

Про условия на практике

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкий график, от 20 часов в неделю

Место работы - дата-центр в пгт. Дубровка (40 мин. от ст.м. ул. Дыбенко)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса