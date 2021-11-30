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Управление знаниями

Менеджер знаний

Мы в поисках Менеджера знаний для создания, управления и поддержки системы внутренних знаний о продуктах компании.Для нас управление знаниями — это не про регламенты и инструкции, а про удобную, комфортную и прозрачную коммуникацию. Вам предстоит настроить процесс обмена знаниями о продуктах компании так, чтобы любой сотрудник мог быстро отыскать нужную информацию, она своевременно обновлялась и актуализировалась.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.Основные задачи

  • Внедрять и развивать культуру документации в процессе разработки продуктов
  • Управлять процессом обмена и актуализации продуктовых знаний
  • Развивать и оптимизировать инструменты хранения и передачи знаний о продуктах в компании
  • Проактивно взаимодействовать с экспертами по продуктам для создания артефактов знаний
  • Определить ключевые метрики эффективности работы внутренних продуктовых знаний: определить критерии оценки, отслеживать показатели в динамике и влиять на них своей работой
Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в поисках Менеджера знаний для создания, управления и поддержки системы внутренних знаний о продуктах компании.Для нас управление знаниями — это не про регламенты и инструкции, а про удобную, комфортную и прозрачную коммуникацию. Вам предстоит настроить процесс обмена знаниями о продуктах компании так, чтобы любой сотрудник мог быстро отыскать нужную информацию, она своевременно обновлялась и актуализировалась.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.Основные задачи

  • Внедрять и развивать культуру документации в процессе разработки продуктов
  • Управлять процессом обмена и актуализации продуктовых знаний
  • Развивать и оптимизировать инструменты хранения и передачи знаний о продуктах в компании
  • Проактивно взаимодействовать с экспертами по продуктам для создания артефактов знаний
  • Определить ключевые метрики эффективности работы внутренних продуктовых знаний: определить критерии оценки, отслеживать показатели в динамике и влиять на них своей работой
Москва
Гибкий график
з/п не указана

От вас мы ожидаем

  • Знание базовых подходов к управлению знаниями в организации
  • Опыт проведения пользовательских исследований, выявление потребностей, умение задавать вопросы и анализировать результаты
  • Навыки системного мышления: умение четко структурировать информацию, определять ключевые идеи и смыслы
  • Опыт работы с текстом: умение доступным языком объяснять технически сложный материал, адаптировать материалы под особенности целевой аудитории
  • Навыки коммуникации: умение проводить экспертные интервью с носителями знаний, формировать долговременный контакт и взаимодействие с экспертами
  • Внимание к деталям: точность формулировок, проверка актуальности информации
  • Опыт работы с отчетностью, анализ статистических показателей ключевых метрик
  • Навыки психологии: базовые знания андрогогики, развитый EQ

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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