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IT Recruiter

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Если вакансия покажется вам интересной, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, почему вам хотелось бы получить эту позицию и почему вы нам подходите.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Если вакансия покажется вам интересной, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, почему вам хотелось бы получить эту позицию и почему вы нам подходите.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива
  • Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций
  • Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды

Чем предстоит заниматься?

  • Рекрутингом на вакансии IT-направления и не только

  • Использовать все источники и методы поиска, от стандартного hh до узко-профильных форумов, чатов и любых мест, где могут быть интересные нам кандидаты

  • Креативом в составлении описаний и продвижении вакансий

  • Экспертной оценкой кандидатов (комплексное заключение, рекомендации для руководителей по будущей работе с сотрудником)

  • Вести процесс адаптации новых сотрудников и заботиться об их развитии

  • Участвовать в организации присутствия компании в HR и IT-конференциях: подготовка промо-материалов с отделом маркетинга, концепции - с ивент-отделом, представление компании и рекрутинг на таких ивентах

  • Аналитикой рынка труда

  • Участвовать в других проектах HR отдела

Как вам понять, что мы подходим друг другу?

  • Рекрутинг - это то, чем вам интересно заниматься

  • Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга, а профессиональные и социальные сети для вас уже стали классическими ресурсами

  • Вы знакомы с различными методами оценки кандидатов и эффективно применяете их на практике

  • Вы владеете техниками проведения интервью, а также умеете создать комфортную атмосферу на встречах

  • Вы проактивны

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.