Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Облачных баз данных.
Команда создает облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь о доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров.
Офис находится в Санкт-Петербурге. Удаленно работать также возможно.
Основные задачи
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Писать код на Python
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Развивать сервис облачных баз данных
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Развивать API сервиса
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Участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации и работе с ожиданиями
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Участвовать в архитектурном проектировании решений
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Писать unit/интеграционные/функциональные тесты для продукта
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Участвовать в ревью кода коллег
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Использовать CI/CD-практик
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Описывать новые реализации и новый опыт в документации
От вас мы ожидаем
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Уверенное знание Python
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Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Redis. Опыт работы с MongoDB, Elasticsearch, 1С будет плюсом
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Уверенное знание работы с Git
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Уверенное использование систем Linux
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Опыт автоматизация работы с инфраструктурой через Ansible, Puppet, Terraform
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Опыт настройки отказоустойчивых систем
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Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки
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Понимание устройства сетей
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Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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