Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Облачных баз данных.

Команда создает облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь о доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров.

Офис находится в Санкт-Петербурге. Удаленно работать также возможно.