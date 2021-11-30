Менеджер знаний

Мы в поисках Менеджера знаний для создания, управления и поддержки системы внутренних знаний о продуктах компании.Для нас управление знаниями — это не про регламенты и инструкции, а про удобную, комфортную и прозрачную коммуникацию. Вам предстоит настроить процесс обмена знаниями о продуктах компании так, чтобы любой сотрудник мог быстро отыскать нужную информацию, она своевременно обновлялась и актуализировалась.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.