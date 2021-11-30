Менеджер продукта (команда развития сайта)

Приглашаем на работу менеджера продукта в команду развития сайта, который сможет через работу с данными аналитики, проведение экспериментов и работу с пользователями получить новые знания о продукте и превратить их в деньги.Вы будете отвечать за развитие сайта компании и участвовать в улучшении и разработке всех информационных продуктов.
Чем предстоит заниматься на этой позиции:
- Работать с сырыми и неструктурированными данными — искать в них причинно-следственные связи, корреляции и структуру, строить на их основе гипотезы.
- Проводить эксперименты для проверки гипотез роста и запускать А/Б тесты.
- Следить и заботиться о метриках продукта, искать новые возможности роста
- Формировать стратегию развития сайта и управлять приоритетами (через цифры).
- Выстраивать отношения с внутренними заказчиками, обеспечивать прозрачность работы и презентовать результаты
- Итеративно улучшать внутренние процессы работы в команде
Кроме того, вам предстоит считать юнит-экономику продукта, следить за ключевыми продуктовыми метриками, анализировать конкурентов, строить CJM, проводить интервью с пользователями и взаимодействовать с командой развития продуктов для реализации нового и улучшения текущего функционала.Вы нам подходите, если:
- Экспертно разбираетеся в ключевых системах веб- и продуктовой аналитики (Amplitude, GA, YM, Optimize) — умеете запускать эксперимент и настраивать ивенты.
- Понимаете, чем отличается причинно-следственная связь от корелляции, а ошибка первого рода от ошибки второго рода
- Понимаете, как работает SEO, знаете о том, что такое кластеры, семантика и слышали про микро-разметку.
- Понимаете, чем метрики продукта отличаются от метрик роста и умеете, в зависимости от задачи следить за правильными метриками
- Умеете работать с аналитическими дэшбордами, воронками, проводить когортый анализ и А/Б тестирование
- Понимаете, чем хороший текст отличается от плохого и можете экспертно оценить результат работы проектировщика интерфейсов
- Знаете, как устроена современная веб-разработка и слышал про Vue, Angular, API и дизайн-системы
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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