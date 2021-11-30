Менеджер продукта (команда развития сайта)

Приглашаем на работу менеджера продукта в команду развития сайта, который сможет через работу с данными аналитики, проведение экспериментов и работу с пользователями получить новые знания о продукте и превратить их в деньги.Вы будете отвечать за развитие сайта компании и участвовать в улучшении и разработке всех информационных продуктов.

Чем предстоит заниматься на этой позиции:

Работать с сырыми и неструктурированными данными — искать в них причинно-следственные связи, корреляции и структуру, строить на их основе гипотезы.

Проводить эксперименты для проверки гипотез роста и запускать А/Б тесты.

Следить и заботиться о метриках продукта, искать новые возможности роста

Формировать стратегию развития сайта и управлять приоритетами (через цифры).

Выстраивать отношения с внутренними заказчиками, обеспечивать прозрачность работы и презентовать результаты

Итеративно улучшать внутренние процессы работы в команде

Кроме того, вам предстоит считать юнит-экономику продукта, следить за ключевыми продуктовыми метриками, анализировать конкурентов, строить CJM, проводить интервью с пользователями и взаимодействовать с командой развития продуктов для реализации нового и улучшения текущего функционала.Вы нам подходите, если:

Экспертно разбираетеся в ключевых системах веб- и продуктовой аналитики (Amplitude, GA, YM, Optimize) — умеете запускать эксперимент и настраивать ивенты.

Понимаете, чем отличается причинно-следственная связь от корелляции, а ошибка первого рода от ошибки второго рода

Понимаете, как работает SEO, знаете о том, что такое кластеры, семантика и слышали про микро-разметку.

Понимаете, чем метрики продукта отличаются от метрик роста и умеете, в зависимости от задачи следить за правильными метриками

Умеете работать с аналитическими дэшбордами, воронками, проводить когортый анализ и А/Б тестирование

Понимаете, чем хороший текст отличается от плохого и можете экспертно оценить результат работы проектировщика интерфейсов

Знаете, как устроена современная веб-разработка и слышал про Vue, Angular, API и дизайн-системы

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса