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Маркетинг и PR

Координатор отдела маркетинга

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду координатора отдела маркетинга.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду координатора отдела маркетинга.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

КомандаВы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

В вашей зоне ответственности:

  • Документооборот по маркетинговым активностям и внесение документации во внутреннюю систему;

  • Работа с договорами: составление, согласование, подписание, отправка (взаимодействие с юристами и финансовым отделом);

  • Организация расходования маркетингового бюджета. Заявки на оплаты счетов, закрывающие документы, отчёты по активностям и т.д. (взаимодействие с бухгалтерией и отделом продаж);

  • Подготовка отчетов отдела маркетинга;

  • Поддержка менеджеров в реализации проектов отдела маркетинга;

  • Участие в подготовке презентаций, выставок, производства маркетинговых материалов;

  • Контроль работы подрядчиков отдела маркетинга;

  • Контроль остатков маркетинговых материалов и их своевременное обновление;

  • Взаимодействие с курьерскими службами;

  • Иные задачи, связанные с организацией работы отдела маркетинга.

Мы ожидаем, что вы умеете:

  • Работать с большими объемами информации;

  • Структурировать полученную информацию;

  • Быть коммуникабельным, способным работать в коллективе и уметь решать проблемы взаимодействия;

  • Работать с базовыми системами трекинга задач и документооборота (Контур.Диадок; Jira; Notion; Confluence);

  • Внимательны к деталям и срокам;

  • Обладаете навыками деловой переписки.

Будет плюсом если:

  • Обладаете базовыми навыками проектного менеджмента.

  • Владеете английским языком на уровне не ниже pre-Intermediate;

  • Умеете быстро и самостоятельно обучаться.

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.