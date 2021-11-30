Координатор отдела маркетинга

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду координатора отдела маркетинга.

КомандаВы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

В вашей зоне ответственности:

Документооборот по маркетинговым активностям и внесение документации во внутреннюю систему;

Работа с договорами: составление, согласование, подписание, отправка (взаимодействие с юристами и финансовым отделом);

Организация расходования маркетингового бюджета. Заявки на оплаты счетов, закрывающие документы, отчёты по активностям и т.д. (взаимодействие с бухгалтерией и отделом продаж);

Подготовка отчетов отдела маркетинга;

Поддержка менеджеров в реализации проектов отдела маркетинга;

Участие в подготовке презентаций, выставок, производства маркетинговых материалов;

Контроль работы подрядчиков отдела маркетинга;

Контроль остатков маркетинговых материалов и их своевременное обновление;

Взаимодействие с курьерскими службами;

Иные задачи, связанные с организацией работы отдела маркетинга.

Мы ожидаем, что вы умеете:

Работать с большими объемами информации;

Структурировать полученную информацию;

Быть коммуникабельным, способным работать в коллективе и уметь решать проблемы взаимодействия;

Работать с базовыми системами трекинга задач и документооборота (Контур.Диадок; Jira; Notion; Confluence);

Внимательны к деталям и срокам;

Обладаете навыками деловой переписки.

Будет плюсом если:

Обладаете базовыми навыками проектного менеджмента.

Владеете английским языком на уровне не ниже pre-Intermediate;

Умеете быстро и самостоятельно обучаться.

Про условия

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса