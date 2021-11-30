Координатор отдела маркетинга

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.В связи с увеличением количества задач мы ищем в свою команду координатора отдела маркетинга.
КомандаВы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
В вашей зоне ответственности:
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Документооборот по маркетинговым активностям и внесение документации во внутреннюю систему;
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Работа с договорами: составление, согласование, подписание, отправка (взаимодействие с юристами и финансовым отделом);
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Организация расходования маркетингового бюджета. Заявки на оплаты счетов, закрывающие документы, отчёты по активностям и т.д. (взаимодействие с бухгалтерией и отделом продаж);
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Подготовка отчетов отдела маркетинга;
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Поддержка менеджеров в реализации проектов отдела маркетинга;
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Участие в подготовке презентаций, выставок, производства маркетинговых материалов;
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Контроль работы подрядчиков отдела маркетинга;
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Контроль остатков маркетинговых материалов и их своевременное обновление;
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Взаимодействие с курьерскими службами;
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Иные задачи, связанные с организацией работы отдела маркетинга.
Мы ожидаем, что вы умеете:
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Работать с большими объемами информации;
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Структурировать полученную информацию;
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Быть коммуникабельным, способным работать в коллективе и уметь решать проблемы взаимодействия;
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Работать с базовыми системами трекинга задач и документооборота (Контур.Диадок; Jira; Notion; Confluence);
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Внимательны к деталям и срокам;
-
Обладаете навыками деловой переписки.
Будет плюсом если:
- Обладаете базовыми навыками проектного менеджмента.
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Владеете английским языком на уровне не ниже pre-Intermediate;
-
Умеете быстро и самостоятельно обучаться.
Про условия
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
-
Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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